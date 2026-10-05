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Три капитални трофея от благороден елен с над 251 точки по CIC добиха в Севериозточното предприятие

Ваньо Стоилов

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Снимка: Североизточно предприятие с център Шумен

Три капитални трофея от благороден елен с оценка над 251 точки по CIC са добити в началото на ловния сезон на територията на Североизточното предприятие с център Шумен, съобщиха от там. Постиженията са сред редките в световен мащаб и са показателни за високото качество на екземплярите в ловните стопанства.

Най-висока оценка има трофеят от ДЛС „Черни Лом" – Попово – 251,97 точки по CIC при тегло 14,93 кг. Следват трофеят от ДЛС „Преслав" с оценка 251,57 точки и тегло 13,52 кг и този от ДЛС „Дунав" – 251,21 точки при тегло 13,85 кг.

Постигнатите високи трофейни показатели са резултат от доброто и последователно стопанисване на благородния елен, прилагането на селекционен подход и дългогодишните грижи за вида. Данните от проведената таксация потвърждават положителната тенденция – отчетен е ръст на запасите от благороден елен, който се наблюдава трайно от 2003 г. насам, коментират от предприятието.

Снимка: Североизточно предприятие с център Шумен

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