Двама 15-годишни с АТВ и тротинетка катастрофираха през 10 минути

Две 15-годишни момчета – едното с АТВ, а другото с електрическа тротинетка, пострадаха при катастрофи само през 10 минути в Джебел и Кърджали. И двата инцидента са станали на кръстовища следобед на 2 октомври, а тийнейджърите са получили фрактури. Около 14,20 часа в Джебел 15-годишен неправоспособен водач на АТВ навлязъл в насрещната лента и се ударил странично в товарен „Мерцедес". Момчето било откарано в Спешното приемно отделение в Кърджали с фрактура на рамото. Тестът му за алкохол е отрицателен. При проверката се оказало, че АТВ-то не е регистрирано.

Десет минути по-късно на кръстовище в Кърджали друг 15-годишен загубил контрол над електрическа тротинетка и се блъснал в лек автомобил „Ауди". Той е с фрактура на крака.

На местата на двете произшествия са извършени огледи. Образувани са досъдебни производства.