Военната академия събра на конференция експерти от Европа

Международна научна конференция „Езици за устойчиво развитие: предизвикателства и стратегии за езиково обучение в сферата на сигурността и отбраната" събира експерти от Европа във Военната академия „Георги С. Раковски". Форумът бе открит днес и е посветен на 75-годишнината от началото на езиковото обучение в Академията. Конференцията се провежда под патронажа на министъра на отбраната Димитър Стоянов.

„Този период на езиково обучение в Академията свидетелства за устойчивостта на една традиция и за способността на системата да се самонадгражда в отговор на променящите се потребности на отбраната и сигурността. Годишнината е повод за заслужено признание към постигнатото и равносметка за значимата роля, която езиковата подготовка има в развитието на военнообразователната ни система и в изграждането на съвременните отбранителни способности", каза заместник-министърът на отбраната Любомир Монов при откриването.

Той допълни, че днес стои отговорността 75-годишните традиции да бъдат продължени и адаптирани към новите реалности.

„Средата за сигурност и участието на българските военнослужещи в съюзнически структури, международни мисии, учения и многонационални формирования поставят все по-високи изисквания към езиковата и комуникативна подготовка", отбеляза Монов. По думите му чуждоезиковата компетентност има стратегическо значение.

„Министерството на отбраната високо оценява приноса на езиковото обучение за готовността на военнослужещите да работят ефективно във всички домейни на съюзническата и многонационална среда. Подкрепата за развитието на този потенциал е част от по-широкия процес на изграждане на целените модерни, устойчиви и оперативно съвместими отбранителни способности", каза още заместник-министърът.

Началникът на Военната академия „Г. С. Раковски" генерал-майор Стайко Прокопиев приветства участниците и гостите и им пожела успешна работа през трите дни на форума, ефективни дискусии и обмен на международен опит, съобщиха от министерство на отбраната.

Конференцията дава възможност за професионален диалог, ползотворни срещи и представяне на иновативни подходи и нови образователни модели между преподаватели, експерти и специалисти по езиково обучение от цяла Европа.

Във форума участват представители на партньорски висши военни институции от Дания, Грузия, Полша, Португалия, Румъния, Чехия и Швеция. Изданието тази година е под общата редакция на доц. д-р Валентина Георгиева.

В конференцията участват още експерти от Министерството на отбраната, преподаватели от висшите военни училища и структури на Българските въоръжени сили, както и представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски", Института за български език към БАН, Академията на МВР, Техническия университет – София, Университета по библиотекознание и информационни технологии и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков".

Военна академия „Георги С. Раковски" има утвърдени традиции както в обучението по български език на чуждестранни обучаеми, така и по част от другите балкански езици в различни периоди от историята си.

Към момента Академията е първото и единствено висше военно училище в България, което е член на Университетската агенция на франкофонията (УАФ/AUF). Тя също така постоянно участва активно в европейската програма „Еразъм+", като осигурява възможности за мобилност на студенти, преподаватели и служители с над 30 партньорски университета в Европа и извън нея.