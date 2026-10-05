Дадоха на съд мъж, хванат с фалшиви пари на стойност 25 300 евро

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Фалшиви евробанкноти за 25 300 евро и подправени таксови марки е държал мъж в София, според обвинението на прокуратурата. Софийската градска прокуратура вече внесе обвинителен акт срещу А. Б. в Софийския градски съд.

Случаят е от 22 май 2023 г. Тогава в София обвиняемият държал 124 фалшиви банкноти от по 200 евро, емисия 2002 г., както и една банкнота от 500 евро, също емисия 2002 г., на Европейската централна банка.

Така общата номинална стойност на подправените евробанкноти достигала 25 300 евро.

Освен парите, на същото място били открити и четири листа формат А4 с отпечатани подправени таксови марки. На тях била обозначена стойност „2 евро", а надписите били „Posteitaliane" и „Italia".

Прокуратурата е квалифицирала деянието по чл. 244, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 243, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс. Законът предвижда за това престъпление от две до осем години затвор.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.