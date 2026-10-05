ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ракета №1 на България с нова рекорд в световната р...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23677508 www.24chasa.bg

Дадоха на съд мъж, хванат с фалшиви пари на стойност 25 300 евро

1496
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дадоха на съд мъж, хванат с фалшиви пари на стойност 25 300 евро

Фалшиви евробанкноти за 25 300 евро и подправени таксови марки е държал мъж в София, според обвинението на прокуратурата. Софийската градска прокуратура вече внесе обвинителен акт срещу А. Б. в Софийския градски съд.

Случаят е от 22 май 2023 г. Тогава в София обвиняемият държал 124 фалшиви банкноти от по 200 евро, емисия 2002 г., както и една банкнота от 500 евро, също емисия 2002 г., на Европейската централна банка.

Така общата номинална стойност на подправените евробанкноти достигала 25 300 евро.

Освен парите, на същото място били открити и четири листа формат А4 с отпечатани подправени таксови марки. На тях била обозначена стойност „2 евро", а надписите били „Posteitaliane" и „Italia".

Прокуратурата е квалифицирала деянието по чл. 244, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 243, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс. Законът предвижда за това престъпление от две до осем години затвор.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Дадоха на съд мъж, хванат с фалшиви пари на стойност 25 300 евро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха