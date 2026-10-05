И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова откри учебната година в Националния институт на правосъдието

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова присъства на откриването на новата учебна година в Националния институт на правосъдието (НИП). Тя се обърна към 76-те кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи: „Вие сте тук, защото сте избрали професия, която не обещава лесни отговори. Професия, в която зад законовата норма стои човек, зад делото стои съдба, а зад всеки акт на правосъдието стои доверието на обществото".

Ваня Стефанова посочи, че дигитализацията и изкуственият интелект променят бързо света, в който те ще упражняват професията си, но ги призова да не забравят, че „колкото повече се променят инструментите, толкова по-важни остават принципите: върховенство на правото, независимост, безпристрастност, професионална компетентност, етика, интегритет".

В обръщението си към 21-ия випуск на института изпълняващият функциите директор на НИП Миглена Тачева подчерта, че обществото поставя пред младшите магистрати високи стандарти. То изисква от тях не само отлични познания по право, но и желязна воля и висок интегритет, за което им е необходимо независимост на мисленето, безпристрастност и готовност да носят отговорност за решенията си.

Учебната съдебна година бе открита официално в присъствието на заместник-министъра на правосъдието Ива Кечева, председателя на ВКС Галина Захарова, и.ф. председател на ВАС Ваня Анчева, и.ф. директор на НСлС Мариан Маринов и Евгени Иванов, член на ВСС.

Водосвет за здраве и благоденствие на всички присъстващи отслужи българският патриарх и софийски митрополит Негово светейшество Даниил.