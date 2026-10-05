Пияна шофьорка блъсна в тъмното с колата си крава на подбалканския път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По първоначална информация на 04.10.2026 г., в 01:35 ч., на подбалканския път след разклона на село Долно Сахране, община Павел баня, се движил л.а."Фолксваген" управляван от 36-годишна жена. Колата блъска навлязло в обхвата на пътното платно домашно животно - крава, собственост на19-годишен мъж. В резултат на ПТП кравата е починала. Водачката на лекия автомобил е настанена в болница в Казанлък, без опасност за живота, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

На собственика на домашното животно е съставен акт за установено административно нарушение. Водачката на лекия автомобил е тествана за употреба на алкохол с техническо средство, уредът отчел 1,81 промила.

В РУ-Казанлък по случая е образувано бързо производство.