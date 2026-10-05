Има арестувани, сред тях и лекари, при акцията в пловдивска болница (Снимки)

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Изнасят папки с документи, ровят за източване на средства от Здравната каса

Няколко души са задържани, сред тях и лекари, при акцията на Икономическа полиция, която тече от сутринта в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Най-напред униформени нахлуха в Клиниката по ревматология на бул. "Васил Априлов", а след това влязоха и в тази по нефрология.

Според разследващи акцията е за източване на средства от НЗОК. По тази причина има и проверяващи от Здравното министерство. Очевидци разказват, че се изнасят папки с документи.

Лекари и пациенти са изумени от операцията. Лежащо болни в двете клиника са се оплакали, че от сутринта им е наредено да не излизат от сградите.

На този етап от полицията и прокуратурата няма официална информация.

Най-напред влязоха в Клиниката по ревматология, а след това и в тази по нефрология. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн