Има арестувани, сред тях и лекари, при акцията в пловдивска болница (Снимки)

Изнасят папки с документи, ровят за източване на средства от Здравната каса
Няколко души са задържани, сред тях и лекари, при акцията на Икономическа полиция, която тече от сутринта в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Най-напред униформени нахлуха в Клиниката по ревматология на бул. "Васил Априлов", а след това влязоха и в тази по нефрология.
Според разследващи акцията е за източване на средства от НЗОК. По тази причина има и проверяващи от Здравното министерство. Очевидци разказват, че се изнасят папки с документи.
Лекари и пациенти са изумени от операцията. Лежащо болни в двете клиника са се оплакали, че от сутринта им е наредено да не излизат от сградите.
На този етап от полицията и прокуратурата няма официална информация.