МВР: Бомбените заплахи идват от компрометирани имейли извън България

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Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и структурите на МВР работят по сигналите за разпространени злоумишлени съобщения до различни институции в страната. В установяването на източника на информацията са включени и партньорски служби.

По първоначални данни съобщенията са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България.

Миналата седмица те са били изпращани от имейл адреси и сървъри, базирани в страна от Латинска Америка, а тази седмица – от страна членка на Европейския съюз.

Днес вълна от сигнали за поставени взривни устройства беше получена в различни институции и учебни заведения в цялата страна. Заплахи са постъпили по електронните пощи на детски градини, училища, съдилища, прокуратури, болници и административни сгради. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства.

Подобни сигнали бяха получени и в началото на юли. Тогава заплахи за бомби бяха отправени към Община Лозница и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Разград, а проверки бяха извършени и в Съдебната палата, Окръжната прокуратура и Дирекция „Социално подпомагане" в Разград, както и в болницата в Кубрат.

Работата по установяването на източника на съобщенията продължава, информира МВР.