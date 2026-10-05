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Благотворителна кръводарителска акция в памет на две момчета ще има в Пазарджик

Диана Варникова

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Двете момчета, отишли си твръде рано от живота Снимка: МБАЛ-Пазарджик

Традиционната благотворителна кръводарителска кампания „Усмихни сърце" ще се проведе от 9 октомври(петък) до 9 ноември(понеделник) в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ–Пазарджик.

Това съобщиха от областната държавна болница в града.

Кампанията е посветена на Георги Арнаудов и Ангел Здравков и се организира от приятелите на двете момчета, които си тръгнаха твърде рано- Георги не успя да пребори тежко заболяване, а Ангел бе смъртоносно намушкан с нож от 18-годишен младеж.

    За поредна година Кръвна банка на МБАЛ-Пазарджик ще се включи в благородната инициатива.Всеки доброволен кръводарител може да стане част от тази благотворителната кампания. Кръводарители могат да бъдат здрави хора на възраст от 18 до 65 години.

        Кръв може да бъде дарена всеки работен ден, от понеделник до петък, от 7:30 до 13:00 часа в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ–Пазарджик.

       Не е необходимо да познавате човека, на когото ще помогнете. Не е необходимо да знаете името му. Достатъчно е да знаете, че някъде някой има нужда от вашата помощ, коментират организаторите.

В знак на благодарност за съпричастността към благотворителната кауза всеки кръводарител ще получи розово антистрес сърце – малък символичен подарък с послание за доброто, което може да промени нечий живот.

Двете момчета, отишли си твръде рано от живота

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