Хеликоптер „Кугър“ и днес гаси големия пожар край Ивайловград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хеликоптер „Кугър" на Военновъздушните сили и днес се включи в гасенето на големия горски пожар край ивайловградското село Горно Луково. Огънят избухна вчера и засегна около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Пламъците се прехвърлиха и на територията на Гърция.

Екипаж от ВВС с машина от състава на 24-та авиационна база се насочи към засегнатите райони. Хеликоптерът излетя от авиобазата в Крумово в 13,17 ч., за да подпомогне от въздуха пожарникарите, които продължават борбата с огъня, съобщиха от министерство на отбраната.

Вчера в гасенето участваха 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, доброволци и тежка техника. За ограничаване на разпространението на огъня беше направена и просека с булдозер. Заради пожара кметът на Ивайловград Диана Овчарова обяви частично бедствено положение.

Теренът е труднодостъпен, а силният вятър променя посоката си и затруднява работата на екипите. Към момента няма опасност за населените места.