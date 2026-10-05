Арестуваха проф. Мариела Генева, декан на Медицинския факултет в Пловдив

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Общо задържаните до момента са 10 при акцията в УМБАЛ "Св. Георги", разследването продължава

Проф. д-р Мариела Генева-Попова е сред задържаните 10 души при акцията на Икономическа полиция в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, научи "24 часа". Повече от шест часа униформени са на територията на лечебното заведение в базата на бул. "Васил Априлов". С тях са и проверяващи от Здравното министерство. Според запознати става въпрос за източване на средства от Здравната каса.

Проф. Генева е декан на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология. Точно оттам стартира операцията тази сутрин в 8 часа, където нахлуха полицаи, а след това се прехвърлиха и в Клиниката по нефрология. Пациенти и лекари наблюдаваха с изумление разследващите.

Някои бяха дошли на прегледи от населени места извън Пловдив, но не бяха допуснати. На лежащо болните в двете клиники е било разпоредено да не напускат сградите.

Акцията е безпрецедентна, подобна не е имало досега в най-голямото лечебно заведение у нас, откъдето минават стотици милиони евра.

Клиниките се намират на територията на Медицинския университет и по този повод оттам коментираха, че няма връзка между извършените действия и дейността на вуза.

"Преподаватели в него са специалисти, както от шестте университетски болници в Пловдив, така и от другите лечебни заведения в града.

Университетското ръководство е готово да съдейства при необходимост за изясняване на фактическата обстановка", заявиха от Медицинския университет.