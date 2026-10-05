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Близо килограм златни накити откриха митничари под елека на румънка на "Капитан Андреево"

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СНИМКА: Агенция "Митници"

Близо килограм златни накити, скрити под подплатата на елек, откриха митнически служители при проверка на автобус на ГКПП „Капитан Андреево", влизащ от Турция.

Автобусът с турска регистрация пристигнал на пункта около 00.30 часа на 2 октомври 2026 г. Той пътувал от Турция за Румъния с 23 души на борда, съобщиха от Агенция "Митници". 

При щателната проверка митническите служители забелязали неестествено издуване на елека на 44-годишна румънска гражданка. При извършения личен преглед под подплатата били открити 20 полиетиленови пакетчета, съдържащи изделия от жълт метал.

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

Направената експертиза установила, че накитите са златни пръстени, медальони, синджири, обеци и гривни. Общото им тегло е 912,45 грама, а стойността им възлиза на 100 369,60 евро.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково. На обвиняемата е определена мярка за неотклонение „гаранция" в размер на 5000 евро, както и забрана да напуска страната, съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура в Хасково.

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

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