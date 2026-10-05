Близо килограм златни накити откриха митничари под елека на румънка на "Капитан Андреево"

Близо килограм златни накити, скрити под подплатата на елек, откриха митнически служители при проверка на автобус на ГКПП „Капитан Андреево", влизащ от Турция.
Автобусът с турска регистрация пристигнал на пункта около 00.30 часа на 2 октомври 2026 г. Той пътувал от Турция за Румъния с 23 души на борда, съобщиха от Агенция "Митници".
При щателната проверка митническите служители забелязали неестествено издуване на елека на 44-годишна румънска гражданка. При извършения личен преглед под подплатата били открити 20 полиетиленови пакетчета, съдържащи изделия от жълт метал.
Направената експертиза установила, че накитите са златни пръстени, медальони, синджири, обеци и гривни. Общото им тегло е 912,45 грама, а стойността им възлиза на 100 369,60 евро.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково. На обвиняемата е определена мярка за неотклонение „гаранция" в размер на 5000 евро, както и забрана да напуска страната, съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура в Хасково.