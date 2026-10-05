Ванеса Филипова обвини пиарката Ванина Колева, че я е прогонила от ГЕРБ

Тя определи Ванина Колева като „гнила ябълка"

Не съм вече член в ПП ГЕРБ. Днес официално подадох заявление за напускане на ПП ГЕРБ . Тръгвам си сама. Това написа преди дни Ванеса Филипова във Фейсбук. Тя посочи още, че напуска партията "с гордо вдигната глава и като категоричен победител".

Филипова обяви, че напуска ГЕРБ заради несъгласие с кадровата политика и начина, по който според нея се налага партийна дисциплина. Тя е подала официално заявление за напускане, след като близо три години и половина е била организационен секретар на районната структура на партията в Банкя.

Тя посочи, че през летните месеци е била преизбрана с пълно мнозинство за втори мандат като организационен секретар на структурата в Банкя.

Филипова припомня, че миналата година е подала оставка и като организационен секретар на МГЕРБ-София, защото по думите й е отказала да бъде част от схема, която „гони количество, а не качество".

Тя разказва, че многократно е задавала въпроси за кадровата политика и издигането на хора без необходимото според нея развитие в партийната йерархия. Филипова твърди, че е отправяла тези въпроси към отговарящата за младежката организация на ГЕРБ в София Ванина Колева.

„В лична комуникация ми е казвала да не задавам въпроси по никакъв повод, а просто да изпълнявам", заяви Филипова пред БНР.

Тя твърди още, че в партията съществува нагласа хората, които искат политическо развитие, да бъдат „послушни", да не задават неудобни въпроси и да участват в това, което тя определя като „черна ПР мрежа".

Филипова отправи и по-сериозни обвинения, като заяви, че фирма, свързана с хора от ГЕРБ, развива тролска мрежа, свързана с различни медии, които впоследствие публикуват определени текстове. Тя каза, че според нея има различни методи за репресия срещу хора, които изразяват несъгласие.

Сред тях тя посочи „диктувани чатове със заповеди за писане на негативни коментари", психологически натиск и дори заплахи за работното място или бъдещото кариерно развитие.

„На мен това ми се случва вече за втори път", каза Филипова.

Тя определи Ванина Колева като „гнила ябълка", която съсипва целия кош" – определение, което използва и в публикацията си при обявяването на решението да напусне ГЕРБ.

"Тя ми отне правата за страницата на ГЕРБ Банкя. Качва се информация там за нашия народен представител Лъчезар Иванов, което тя не харесва, не харесва старите. Тя убеждава г-н Борисов, че хора, които са създали партията са съответно виновни за краха на партията", каза тя пред БНР.

"За жалост, дали заради близостта й с лидера на партията, или, защото до него е трудно да се достигне, единствената информация, която той възприема спрямо него е от нея, а тя е изкривена и манипулирана", каза още тя.

Ванина Колева е дългогодишен експерт по връзки с обществеността в ГЕРБ. Името й се появи публично в контекста на вътрешното напрежение в ГЕРБ през пролетта на 2026 г., когато Вежди Рашидов я определи като „нова звезда" в партията и я обвини, че влияе върху кадровите решения.

Колева отхвърли това. В интервю за „24 часа" тя заяви, че решенията за депутатските листи се взимат лично от Бойко Борисов. Тя посочи, че работи като експерт по връзки с обществеността в ГЕРБ от 2013 г., а в момента дейността ѝ е насочена основно към столичните структури и „Младежи ГЕРБ".

Пред "24 часа" днес Колева заяви, че "ще си потърся правата по съдебен път срещу клеветите на Ванеса Филипова, която е изключена от Младежи ГЕРБ преди година и половина заради системни нарушения".

Ето какво гласи пълният пост на Ванеса Филипова:

Не съм вече член в ПП ГЕРБ. Днес официално подадох заявление за напускане на ПП ГЕРБ . Тръгвам си сама. Тръгвам си с гордо вдигната глава и като категоричен победител.През летните месеци се проведоха отчетно-изборни събрания и спечелих с пълно мнозинство доверието на структурата в Банкя за втори пореден мандат като организационен секретар.

За почти 3 години и половина дадох цялата си енергия, време и идеи за развитието на районната ни структура в Банкя. Миналата година хвърлих оставка и като организационен секретар на МГЕРБ-София, защото отказах да бъда част от схема, която гони количество, а не качество.Взех решение да вляза в партията, когато бях на 19 години - с чист идеализъм. Но когато се сблъскаш лице в лице с предателството, с абсолютното пренебрежение към денонощния ти труд и видиш как нагли интриги и ниски морални ценности диктуват правилата - време е да им обърнеш гръб. Моите принципи, моята гордост и моето чувство за справедливост НЯМА КАК ДА БЪДАТ ПРЕГЛЪТНАТИ в името на каквато и да е позиция!

Не понасям лицемерието и подмазването ползвано като "асансьор" за кариера. За мен е недопустимо една гнила ябълка да съсипва целия кош с плодове, да се използва черен ПР и прочие. Всеки, който ме познава, знае, че съм директна, пряма и борбена. Често бях „лошият вестоносец", защото казвах истината в очите. Точно тази истина ме направи неудобна за заиграващите се зад кулисите.

Личности, които си позволяват арогантно и неуважително кадруване, както и създаването на разделение и интриги, са в основата на падението, в което се намира партията. Лансират се послушни фигуранти, които едва събират по 60-100 преференции, но имат огромното желание да бъдат "нови умове"; „политици" и да натискат един бутон, напълно абдикирали от нуждите на гражданите.

Благодарение на ВАШЕТО безапелационно доверие, аз съм представителят на Поколението Z с най-висок резултат в листата за 25 МИР от ПП ГЕРБ. По брой лични преференции на моята позиция аз съм на първо място! Моята кандидатура изми срама от чуждото нагло подреждане. Отказвам да бъда параван за фалш, в който нискоквалифицирани, социално неангажирани и послушни личности биват избутвани напред, само защото мълчат и козируват пред фигури, изгнили като престояла на земята ябълка, паднала от дървото преди месеци.

Благодаря от сърце на изявените лидери с опит, които ми подадоха ръка, вярваха до мен и ми бяха ментори, дори когато казвах най-неудобните истини: Младен Маринов, Лъчезар Иванов, Анна Александрова, Красен Кралев, Рангел Марков, Георги Георгиев, Георг Георгиев, Анна Стойкова, Николай Нанков, Галя Василева, Гюнай Хюсмен, Христо Терзийски, Даниела Райчева, Ваня Тагарева, Антон Хекимян,Таня Георгиева и др., както и на чистите хора от структурите на ГЕРБ и ГЕРБ-БАНКЯ.

Благодаря ви за мъдрите, понякога тежки, но безценни житейски уроци!

Аз съм Ванеса Филипова. Израснала съм в семейство, в което отлично знам от какво има нужда средностатистическият българин. Човек трябва да знае цената си и кога е по-достойно да си тръгне, за да запази достойнството си.Завършвам 5-ти курс „Право", притежавам интелект, сила, огромна енергия и каузи, които тепърва ще реализирам заедно с вас. Това не е край. Това е ново, много по-силно начало за нашия град и общност! Най-доброто тепърва предстои! Благодаря ви, че сме заедно!