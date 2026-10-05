Църквата и видинчани недоволни от открит наскоро паметник на Изида в крайречния парк на града

Скулптура на египетската богиня Изида, представена като символ на светлината, беше поставена на брега на Дунав във Видин. Инициативата е на сдружение „Бъдин" и е реализирана с подкрепата на дарители от Видин и страната. Кметът на Видин Цветан Ценков определи откриването като резултат от десетгодишни усилия.

Той каза, че поставянето на монумента е начало на работа по възстановяването и създаването на още паметници, свързани с историята на града. Не стана ясно с какво Изида е свързана с историята на Видин.

Видинският митрополит Пахомий обаче изрази несъгласие с поставянето на монумент на древноегипетското божество Изида в централната градска част на Видин и призова за преразглеждане на решението и отстраняване на монумента. Паметникът на Изида

Това се посочва в отворено писмо на митрополита до кмета на Видин Цветан Ценков. Копие от писмото е изпратено до председателя на Общинския съвет Светослав Славчев, гражданите на Видин и вярващите от Видинската епархия.

В писмото митрополит Пахомий определя поставянето на монумента като несъвместимо с християнската традиция на Видин и посочва, че за Църквата въпросът не е само художествен или естетически, а е свързан с духовните и историческите ценности на града.

Недоволство от поставянето на подобен паметник изразиха в социалните мрежи стотици видинчани. Много от тях питат защо досега общинската управа не се е погрижила за поставянето на паметници на видни фигури от нашето минало, свързани пряко и с историята на Видин, а дава път на проекти за нехристиянски паметници.