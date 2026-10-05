Кметът на Сливен Стефан Радев инициира ученически екскурзии до черквата с мощите на цар Самуил

Възможността сливенски ученици да посетят черквата "Света София – Божия премъдрост" в столицата с мощите на цар Самуил обсъди днес кметът на града Стефан Радев на среща с директорите на сливенските училища, състояла се по негова покана. Идеята е да се организират училищни екскурзии по график до София, за което е необходима предварителна организация и координация. Общината ще осигури транспорта за екскурзиите, къобщиха от нейния пресцентър.

"Смятам, че това историческо събитие - "завръщането" на един от най-великите български владетели, е много подходящо за надграждане на образованието на сливенските деца и за възпитанието на патриотични ценности. Не са много подобни събития и трябва да използваме пълноценно историята ни за допълнителен импулс за патриотично възпитание", коментира кметът.

А по време на срещата с директорите участниците в разговора се обединиха около идеята ученици от клубовете "Млади възрожденци" в сливенските училища да са първите, които ще се включат в екскурзии до храма "Света София" в столицата. Предложението за това направи директорът на училище "Йордан Йовков" Диана Кънева.

"Всички знаем, че училищата в Сливен имат най-голям брой клубове "Млади възрожденци". Нека първи да бъдат тези деца, защото те имат друго отношение към родната история, малко повече патриотично възпитание. За тях ще бъде освен любопитно и интересно, и много полезно. Нека евентуално инициативата да започне с тях, а след това и други деца ще се "запалят", каза Кънева.

Предстои уточняване на дата и подробности по организацията за първото пътуване.