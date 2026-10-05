Фалшиви болни за около 5 млн. евро превъртели задържаните медици в Пловдив

Схемата действала в продължение на 4 години

Милиони източени средства от Здравната каса през УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив са причина за днешната мащабна полицейска операция в здравното заведение. До момента са задържани 10 души, начело с декана на Медицинския факултет проф. Мариела Генева-Попова.

Разследва се схема с фалшиви хоспитализации, която продължавала около 4 години, научи "24 часа". Сумата, с която е ощетен бюджетът на НЗОК, е около 4-5 млн. евро. Не е изключено тя да нарасне, тъй като все още проверките продължават и броят на пациентите, за които е плащана медицинска помощ, без да е получавана, не е изяснен докрай. При всички случаи става въпрос за стотици, а може би и хиляди мними болни.

Икономическа полиция нахлу рано сутринта първо в Клиниката по ревматология, чийто шеф е задържаната впоследствие проф. д-р Мариела Генева-Попова. На място бяха и представители на Министерството на здравеопазването. Проверките продължиха и в Клиниката по нефрология. От двете места беше изнесено внушително количество документи.

От болницата коментираха в началото на акцията, че нямат информация за какво става въпрос, но се притесняват за пациентите, които трябва да бъдат приети за лечение. Някои от тях бяха дошли от други населени места, но така и не стигнаха до прегледи. А на тези, които вече са хоспитализирани, било наредено да не напускат стаите си. Акцията в УМБАЛ "Св. Георги" продължава часове. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

От Медицинския университет в Пловдив, на чиято територия са двете проверявани клиники, изрично обясниха, че няма връзка между извършените действия и дейността на вуза.

Разследващи уточниха, че днешната акция не е свързана с досъдебното производство от юни т.г., когато зад решетките се озоваха д-р Фани Колачева-Гудева, сестра й д-р Цветалина Колачева-Сали, родителите им Кирил и Бойка и съпругът й Велизар Гудев. Любопитно е, че д-р Цветалина Колачева-Сали работи в Клиниката по ревматология.

Семейството беше обвинено за участие в организирана престъпна група за източване на Здравната каса. Според прокуратурата двете сестри издавали направления за прегледи и процедури по физиотерапия, които всъщност не били извършвани. Пациентите били изпращани на санаториум, на което гледали като на безплатна почивка. Имало и случаи, при които са издавали фалшиви болнични листове, с което е ощетен и бюджетът на НОИ. Става дума за около 4000 души, а щетите за една година са за около 500 000 евро.

На този етап няма официална информация нито от МВР, нито от прокуратурата за днешната акция в УМБАЛ "Св. Георги".

От болницата заявиха, че при тях не е постъпвала информация от компетентните органи относно предмета и обхвата на извършваните проверки.

"УМБАЛ „Свети Георги" оказва пълно съдействие на проверяващите органи. Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализации на пациенти и създава допълнително безпокойство у тях и техните близки.

Основен приоритет за нас остават здравето, животът и непрекъснатата медицинска грижа", се казва в позиция на изпълнителния директор проф. д-р Карен Джамбазов.