Не пуснаха шофьора, опитал да пренесе близо 50 кг дрога към Турция през Лесово

Бургаският апелативен съд не пусна на свобода и потвърди първоначална мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо шофьор на камион, обвинен в контрабанда на 20 кг. кокаин и 25,5 кг. марихуана.

Д.П. бе задържан на 25 септември при проверка на ГКПП „Лесово" от служители на Агенция „Митници" и ГДБОП.

Обвинението срещу шофьора е за опит да пренесе през границата на страната в Турция висорискови наркотици, като предметът на контрабандата е в особено големи размери, а случаят е особено тежък, съобщиха от Апелативния съд в Бургас.

Наркотикът, открит в тайник на резервоара на товарния автомобил, е за над 2 млн. евро.

Въззивната инстанция приема, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за възможността обвиняемият да е извършил престъплението, в което е обвинен и е налице реална опасност да се укрие и да извърши друго престъпление, ако не бъде задържан.

За извършената проверка на товарната композиция и за откритите в установения тайник, облепени с тиксо пакети с наркотични вещества са посочили и свидетели. В свидетелските показания се съдържа и възприятие на поведението на обвиняемия водач, който показал видимо притеснение след разбирането, че резервоарът ще бъде разкачен и отделно пролъчен през рентгеновата система. Представената от прокурора в съдебното заседание експертна справка, относно физикохимическо изследване на веществата от два произволно избрани пакета, подкрепя обвинителната теза и извода на съда за обоснованост на предположението за съпричастност на обвиняемия към деянието.

Предвиденото наказание „лишаване от свобода" от 15 до 20 години както и данните за предходни осъждания на водача съдът намира за обстоятелства, годни да мотивират желание за укриване и избягване на евентуалното реализиране на наказателна отговорност, както и да извърши престъпление, мотивира се съдът.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.