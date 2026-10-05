Максимална глоба и иск за щети за водача с АТВ-то, който пиян се заби в шадраван в Горна Оряховица

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На водача, който в нощта срещу събота се е забил с АТВ в шадравана на парк „Детски кът" днес е връчен акт по общинската наредба за опазване на обществения ред. Налагаме максималната предвидена глоба. Това съобщи във фейсбук кметът на Горна Оряховица Николай Рашков

С негова заповед е назначена общинска комисия, която извършва оглед и описва причинените щети. Ще бъдат предявени финансови претенции към извършителя. Той ще бъде длъжен да възстанови всички направени разходи по отстраняване на последиците от стореното в нощта срещу събота.

"Нечувана арогантност е да се навлезе с превозно средство в територията на парк!" - възмущава се кметът.

По тази причина внася в Общински съвет – Горна Оряховица предложение да бъде прекратен достъпът до общински терен в с. Правда на Сдружение „Спортен клуб Еърсофт Горна Оряховица". Извършителят е председател на спортния клуб, а теренът е предоставен на клуба с решение на Общинския съвет.

"Няма как да оставя без санкции подобно арогантно незачитане на обществените норми и нашата обща собственост", допълва Рашков.

Във връзка със зачестилите катастрофи, противообществени прояви и случаи на вандализъм е инициирал работна среща с ръководството на ОД МВР и на РУ – Горна Оряховица, която ще се проведе на 8 октомври.

Междувременно пробата за алкохол на водача на АТВ-то е показала 1.99 промила. При инцидента са пострадали 40 -годишен местен жител и 34-годишната му спътница. Двамата са били прегледани в Спешна помощ, след което са напуснали лечебното заведение по собствено желание.