Нов директор поема управлението на общинската и етажната собственост в община Русе

Управлението на дирекция „Общинска и етажна собственост" в Община Русе поема Иван Иванов. Той заема длъжността след близо девет години работа в администрацията и натрупан професионален опит в управлението на общинската собственост.

От октомври 2017 г. Иванов е младши експерт в отдел „Търговия и наемни отношения", а през април 2020 г. става старши експерт в същото звено. В този период се занимава с наемни отношения, проучване на собствеността и проверки на имоти, подготовка на обекти за отдаване под наем, както и с организиране на търгове и конкурси, съобщават от пресцентъра на община Русе.

През декември 2021 г., след спечелен конкурс, е назначен за началник на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите" към дирекция „Управление на собствеността". От началото на октомври 2026 г. професионалното му развитие в общинската администрация продължава като директор на дирекция „Общинска и етажна собственост".

Иван Иванов е магистър по „Политология, дипломация и национална сигурност" от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Бакалавърската си степен придобива в Русенския университет „Ангел Кънчев", специалност „Европеистика и многостепенно управление".

Като директор той ще отговаря за дейностите, свързани с общинската и етажната собственост, като ще продължи работата си в тази сфера с натрупания през годините административен и ръководен опит.