Заявяваме гласуване по настоящ адрес вече и през новото приложение на ЦИК

Заявленията за гласуване по настоящ адрес вече може да се подават през новото мобилно приложение на ЦИК "Избори 360°".

Приложението има две основни секции - за ицбиратели и за членове на секционни избирателни комисии. Избирателите могат да видят карта на избирателните секции в цялата страна, както и да проверят в коя трябва да отидат да гласуват. Има също и всички кандидатски листи. Приложението предлага и видео с разяснение как да се гласува, симулатор за гласуване с машина, както и възможност да се подават жалби и сигнали до ЦИК. Има и опция за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. Срокът е до 11 октомври.

За членовете на СИК пък има обучителен видеоклиз за живото излъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола.