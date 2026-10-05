За 21-ви път Велико Търново е столица на културния туризъм

От 7 до 9 октомври Велико Търново ще бъде домакин на XXI Международно туристическо изложение „Културен туризъм". В тазгодишното издание ще се включат над 40 изложители и участници – общини, туристически организации и райони, представители на туристическия бизнес, институции и международни партньори.

Сред участниците са общини от различни региони на България, Министерството на туризма, Старопланинският туристически район, ТурКлуб „Ремарк", както и международни участници от Азербайджан, Китай и Ниш, Сърбия.

Форумът и тази година ще предложи пространство за представяне на местни храни, напитки и традиции. В рамките на „Трапезица Фест" посетителите ще могат да се срещнат с производители, туристически организации и представители на различни региони, да дегустират местни продукти и да се запознаят с характерни за отделните дестинации кулинарни традиции.

В програмата са предвидени винени дегустации, представяне и дегустация на традиционни храни и напитки, както и възможност за директен контакт с участниците.

След успешното първо провеждане на конкурса на миналото издание на изложението, и тази година ще се проведе конкурсът „Local Bites – вкусът на регионите". В него ще се включат общини и читалища от различни части на страната, които ще представят характерни за своите региони храни, напитки и кулинарни традиции. Конкурсът поставя акцент върху местните продукти и рецепти като част от идентичността и туристическата привлекателност на отделните дестинации.

Вече 13 години – от 2012 г. до днес – в конкурса участват предложения в пет категории, като с най-голям интерес се очаква Голямата награда на журито – най-оригинално събитие в областта на културния туризъм за 2025 г.

Отново ще се проведе Националният студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. В него по традиция участват студенти по туризъм от университети от цялата страна.

В програмата на изложението са включени професионални дискусии и срещи по актуални теми за туристическия сектор, сред които „Туризмът в условията на глобални промени" – дискусия на Министерството на туризма, представители на общини, туристически обекти и компании.

„Как да свържем туристическото образование с бизнеса?" – работна среща за подготовката на квалифицирани кадри и адаптирането на образователния процес към динамично променящите се потребности на туристическата индустрия.

Национална среща на туристическите информационни центрове. Срещата ще продължи започнатия през миналата година разговор за по-тясното взаимодействие между туристическите информационни центрове и възможностите за изграждане на по-свързана и единна информационна среда.

Китайското участие тази година е сред акцентите на изложението още в първия ден. В програмата на Посолството на Китайската народна република в България се включват БУБСПА и сп. VOYAGE, както и представители на китайски и български туристически компании.

Българо-китайският форум е на тема „Туризъм 2026 – нова рамка за развитие на туристическия обмен между Китай и България". Ще бъдат обсъдени възможностите за развитие на двустранното туристическо сътрудничество, нови туристически продукти и идеи за бъдещи съвместни проекти между организации и представители на туристическия бизнес от България и Китай.

Събитието ще даде възможност за директни контакти между български и китайски туроператори и за обсъждане на практически възможности за насърчаване на туристическите пътувания между двете страни.

Международно туристическо изложение „Културен туризъм" съчетава представяне на туристически дестинации и продукти, професионална програма, международни срещи и възможности за бизнес контакти с представяне на културното наследство, традициите, местните храни и събития от различни региони на България.

Осигурен е транспорт до Бизнес център Велико Търново за всички участници и гости на форума, съобщиха организаторите.

На 7, 8 и 9 октомври по определено разписание специализиран автобус ще вози гостите и изложителите към и от сградата на Бизнес център Велико Търново, а спирките ще покриват тези на градския транспорт.