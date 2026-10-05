Оставиха в ареста осъждан, пребил детето си в село Долно Белотинци

На 3 октомври 2026 година, в открито съдебно заседание, Районен съд – Монтана взе най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 43-годишния С. П., обвиняем за причиняване на лека телесна повреда на малолетно лице, на което е биологичен родител, в условията на домашно насилие.

Пред Районен съд – Монтана делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – Монтана искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража". Спрямо С. П. е повдигнато обвинение за това, че на 29 септември 2026 г., в с. Долно Белотинци, Община Монтана, в условията на домашно насилие е причинил лека телесна повреда на малолетно лице.

С. П. е бил осъждан за извършени от него тежки умишлени престъпления от общ характер, против собствеността при условията на опасен рецидив, при ефективно изтърпяване на същите, освободен е от затвора по изтърпяване на наказание лишаване от свобода на 9 декември 2016 г.

След като се запозна с всички доказателства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита съдът счита, че може да бъде направено обосновано предположение, че именно С. П. е извършител на деянието, за което му е повдигнато обвинение. Според съдебния състав наличието на реална опасност обвиняемия да извърши друго престъпление по никакъв начин не би могла да бъде изключена – деянието е извършено в условията на домашно насилие – обвиняемият живее с пострадалото лице в едно домакинство, както и склонността му към извършване на противообществени деяния и посегателства срещу конституционно установени и гарантирани права на българските граждани. В мотивите си съдът е посочил, че с оглед тежестта на обвинението и обществената опасност на обвиняемия към настоящия момент единствената законосъобразна мярка за неотклонение спрямо него би била „задържане под стража".

В мотивите си съдът е посочил, че обвиняемият се характеризира като лице с изключително висока степен на обществена опасност и са налице всички законови предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Определението на Районен съд – Монтана подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Окръжен съд – Монтана в тридневен срок.