Започват нови изследвания на костите на цар Самуил и семейството му

Ще бъдат направени химически, изотопни и други изследвания

Разнообразни интердисциплинарни изследвания предстои да бъдат извършени в България и в чужбина върху костите и тленните останки на цар Самуил и членове на неговото семейство. Проучванията ще бъдат направени от екип с ръководител проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. В него участват още доц. Виктория Русева и докторантът Доника Йорданова, съобщи днес пред БТА проф. Вагалински.

Предстои учените да изследват по-подробно останките на семейството на цар Самуил.

„На 3 октомври пренесохме в България три ковчега от Гърция. Първият от тях е на цар Самуил и това е по-големият ковчег. В него царят е в целия си ръст - по гръб, а костите му са подредени в анатомичен ред. Това го направихме с екипа, в който съм аз, доц. Виктория Русева и докторантът Доника Йорданова", обясни проф. Вагалински.

В другите два ковчега се намират останките на хора, или индивиди, от семейството на цар Самуил. Предстои учените внимателно и интердисциплинарно да проучат родствената връзка между тях. Трябва да бъде установено дали става въпрос за Гаврил Радомир, син на цар Самуил, и Иван Владислав, негов племенник.

Изследванията няма да се ограничат само до ДНК анализи. Ще бъдат направени химически, изотопни и други изследвания, които да дадат възможно най-много информация за тези хора.

„За Самуил бяха вече направени два анализа - интердисциплинарни, а не само физическа антропология, която сега беше основният ни акцент. Това е дълга процедура, свързана е с много детайли, не са само костите, а има и много други детайли. Сегашното ни посещение в Гърция беше свързано с подготовката за пренасянето на тленните останки на цар Самуил", каза проф. Людмил Вагалински.

Нови резултати и данни от изследването на костите на цар Самуил и неговото семейство ще бъдат представени на 8 октомври от 10:00 часа на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София.

„Обществото се вълнува от темата за цар Самуил и сме длъжни да го информираме за всичко, свързано с него", каза проф. Вагалински.

Проф. Людмил Вагалински беше преди дни в Солун заедно с екипа, който работи по подготовката за пренасянето на тленните останки на цар Самуил в България. Той посочи, че предстоят още много изследвания.

„Но на всеки един етап, в който имаме информация, трябва да я споделяме с обществото у нас. Хората трябва да бъдат информирани и това е наше задължение като учени", обясни проф. Вагалински.

На пресконференцията на 8 октомври ще участват проф. Людмил Вагалински, доц. Виктория Русева и докторантът Доника Йорданова от екипа, който беше в Солун. В нея ще се включи и доц. Христо Попов, директор на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, допълни проф. Вагалински.

В събота проф. Вагалински разказа какво са направили българските учени по подготовката за пренасянето на тленните останки на цар Самуил. Тогава той съобщи, че в работата са участвали археолози и двама физически антрополози.

Проф. Вагалински отбеляза приноса на българското правителство и на дипломатическото представителство на страната ни в Гърция - на посланика на България Валентин Порязов и на консула в Солун Антон Марков, както и на министъра на културата Евтим Милошев и неговия заместник Пламен Славов.

Той отличи и работата на физическите антрополози от Българската академия на науките - доц. Виктория Русева и докторанта Доника Йорданова.

„Без такава силна воля за работа и партньорство, без добър екип, правителство, дипломати и експерти, нямаше да се получат нещата. Много съм радостен и доволен, че си свършихме добре работата", каза тогава археологът.

В Музея на византийската култура в Солун на 3 октомври се състоя официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България. На нея присъстваха министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

От българска страна участваха също заместник вицепремиерът Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна присъства министърът на културата Лина Мендони.

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Те са открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий" в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. В замяна България предава на Гърция 48 църковни реликви.

На 3 октомври България посрещна тленните останки на цар Самуил, които пристигнаха от Гърция с военнотранспортния самолет „Спартан".

Ковчегът с останките на цар Самуил беше поставен в специално изработен саркофаг. Работата по него е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с благословението на българския патриарх Даниил. Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

Саркофагът е изработен от мрамор от изконните български земи на Самуиловото царство и беше поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София - Божия премъдрост".

Цар Самуил е български владетел от края на X и началото на XI век и представител на династията на Комитопулите. Той е цар от 997 до 1014 г., а управлението му е свързано с продължителната борба за запазване на българската държавност срещу Византийската империя.

След битката при село Ключ на 29 юли 1014 г., при която византийският император Василий Втори пленява около 14 000 български войници и заповядва те да бъдат ослепени, Самуил умира на 6 октомври същата година.

Цар Самуил е единственият български средновековен владетел, чийто гроб и тленни останки са запазени. Гробът е открит през 1969 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. Оттогава останките са съхранявани в Музея на византийската култура в Солун.

През 2014 г., по повод 1000-годишнината от смъртта на Самуил, те са изложени за поклонение по молба на българската държава.