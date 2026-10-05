Хванаха жена, продавала фентанил в София

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На 2 октомври 2026 г. Софийска градска прокуратура обвини Ц. Д. за това, че на 01.10.2026 г. в. София, ул. „Никола Мушанов", без надлежно разрешително държала с цел разпространение фентанил, разпределен в 30 обекта. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската градска прокуратура.

На същата дата в стая в хотел на бул. „Сливница" държала фентанил, разпределен на две места, съответно по 67,44 грама и 12,80 грама.

Досъдебното производство е образувано на 01.10.2026 г. в условията на неотложност с обиск и изземване и се води от 03 Районно управление - СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

С определение от 04.10.2026 г. Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемата.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечена обвиняемата. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от Ц. Д., поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо нея.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от 03 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.