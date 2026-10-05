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Футболист от „Ракета" колабира и почина на мач в Чипровци

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Футболист е починал по време на мач в Чипровци. Играчът на гостуващия отбор от Габровница издъхнал малко преди края на срещата с домакините от монтанската областна група.

Сигналът за инцидента е подаден на 4 октомври около 17.40 часа. Пристигналите на място полицейски служители установили, че по време на мача между "Миньор" (Чипровци) и "Ракета" (Габровница) 44-годишен състезател от гостите внезапно колабирал на терена и изпаднал в безсъзнание, съобщава БНР

На пострадалия незабавно е оказана първа долекарска помощ от дежурния медицински специалист на стадиона.

Пристигналият на място екип на филиала на спешния център в Чипровци само е констатирал смъртта на мъжа. Тялото е транспортиран в отделението по "Съдебна медицина" на болницата в Монтана за извършване на аутопсия и установяване на точните причини за настъпването на смъртта.

Работата по пълното изясняване на случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана.

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