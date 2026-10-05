Сигнал за животно край релсите? Вече ще има контакти на общините на 282 жп гари

Ако видите безстопанствена животинка или такава в беда край жп гара или близо до релсите, вече по-лесно ще можете да подадете сигнал. На 282 железопътни гари в 147 общини в страната ще бъдат поставени 315 информационни плаката с контактите на съответната община. Така пътниците и служителите ще могат да разберат към кого да се обърнат, ако забележат животно, което се нуждае от помощ. Кампанията на „Четири лапи" и Националната компания „Железопътна инфраструктура" започна на 5 октомври на Централната жп гара в София и напомня, че никое животно не става бездомно по свое желание. Поводът е Международният ден за защита на животните, който се отбелязва на 4 октомври.

Гарите нерядко се превръщат в място, където изоставени животни намират храна и подслон. За тях обаче железопътната инфраструктура крие сериозни опасности. Кучетата постепенно свикват с шума и движението на влаковете и могат да не усетят навреме приближаваща композиция. Затова плакатите няма само да напомнят за отговорното отношение към безстопанствените животни, а ще дават конкретен контакт за реакция. Именно общината е органът, който отговаря за животните на своята територия - за тяхната кастрация, ваксинация, регистрация и грижи. От НКЖИ отбелязват, че служителите и пътниците често са първите, които забелязват животно около гарата и се опитват да му помогнат. Според Пламен Добрев, директор на дирекция „Управление движението на влаковете и капацитета" в НКЖИ, безопасността и доброто състояние на гарите включват и отношението към животните, които се намират около тях.

На откриването на кампанията имаше и двама необичайни гости - Мики и Смайли. Те са сертифицирани кучета терапевти, които заедно със своя треньор и водач Антония Рикова посещават болници, домове за възрастни хора и училища. Двамата имат различни истории, но и нещо общо - и двамата са познали живота на улицата, преди да стигнат до дома на "Четири Лапи" и Антония Рикова.

Смайли е на около 10 години. Когато е намерен, е целият в рани и със счупен заден крак. Следват няколко операции, а днес най-голямото му удоволствие е някой да го погали. Мики е значително по-млад - на 2 години и 4 месеца. Наскоро е издържал изпита, с който е станал куче терапевт. Преди да бъде спасен от фондацията, е отглеждан седем месеца в мазе без достъп до светлина и без никакво извеждане навън. Когато е намерен, тежи едва 1 килограм и страда от множество болести, включително анемия и рахит заради липсата на слънце. Сега вече тежи около 5,4 кг.

„Много съм щастлива, че всъщност те ме откриха", разказва Рикова за двете кучета. Днес те живеят с нея и работят като екип - спокойни са, изключително послушни и реагират на всяка нейна дума или жест, свикнали са с хора и с различни среди, а най-много им харесва да бъдат около деца.

Като кучета терапевти Мики и Смайли посещават МБАЛНП „Св. Наум" в София, СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев", няколко дома за възрастни хора и различни училища. В детската болница имат особена роля. Когато на дете му предстои вземане на кръв, кучето може да легне до него или да остане близо, докато процедурата приключи. Така вниманието се насочва към животното и неприятният момент се превръща в преживяване, в което има и нещо приятно. „Децата получават смелост чрез кученцата - случва им се нещо хубаво, а не само игли и системи", обяснява Рикова. По думите ѝ именно детската болница е мястото, което двете кучета харесват най-много. Работата им показва и друга страна на отношенията между хората и животните - кучета, които някога са имали нужда от помощ, днес самите те помагат на хора в трудни моменти.