Йотова: Варна ще бъде технологичен център със значение за цяла Европа

Варна винаги е била град на широкия морски хоризонт, но днес този хоризонт е цифров, технологичен и глобален. Въпросът не е дали Варна може да бъде технологичен център с европейско значение, а дали самите ние имаме тази амбиция и решимост, а аз вярвам, че отговорът е да. Варна има потенциала да бъде технологичен център с мащаби не само за Югоизточна Европа, а за целия континент.

Това каза президентът Илияна Йотова при откриването на „Черноморски технологичен форум" във Варна. 3-дневното технологично събитие обединява предприемачи, инвеститори и представители на академичната общност от различни държави. Форумът се провежда под патронажа на държавния глава и цели да утвърди Черноморския регион като център за предприемачество и устойчив икономически растеж, съобщават от президентския прессекретариат.

"Светът навлиза в нов технологичен етап, където лидерството в области като изкуствения интелект, полупроводниците, квантовите технологии и киберсигурността ще определи икономическата и стратегическа мощ на държавите. В настоящата ситуация на технологична конкуренция Европа следва да утвърди своето водещо място", категорична бе Йотова. Според нея за целта трябват повече иновации, конкурентоспособност и стратегическа автономия. Освен това е необходимо технологичният суверенитет да бъде сред стратегическите приоритети на България като страна член на ЕС, допълни президентът.

Според Йотова Европа не бива да се изолира от глобалните технологични процеси, а да създава, развива и защитава критични технологии, от които ще зависи икономическата й конкурентоспособност и сигурността й. За целта страната ни ще се нуждае все повече от подготвени специалисти, експертиза, качествена образователна система и възможности да избира партньорствата си в тези области, категорична бе държавният глава.

„В продължение на векове Черноморският регион е бил кръстопът на хора, търговия и капитали. Варна може да има своята специална роля като врата на ЕС и пазарите й с Черноморския регион със своето географско положение, пристанищна инфраструктура, транспортните си връзки и развитието на дигиталната икономика, да свързва бизнеси, капитали, технологии, човешки потенциал и цели региони", каза още президентът.

Йотова подчерта значението на технологичния напредък за развитието на медицината и призова за отговорно отношение към тази област на развитие. Когато става дума за човешкото здраве, технологията трябва да бъде инструмент на медицинската експертиза, а не неин заместител, посочи държавният глава. „Трябва да развиваме иновации, които са надеждни и прозрачни, но и да оставим човека в центъра, защото алгоритъмът не може да носи моралната отговорност", подчерта тя.

Президентът изтъкна още нуждата от контрол върху скоростното навлизане на изкуствения интелект, така че то да бъде контролирано чрез задълбочен анализ на рисковете, защита на основните човешки права и постоянен човешки надзор – позиция, която държавни лидери и експерти са защитили единодушно в рамките на 81-ата сесия на Общото събрание на ООН преди дни, където участва държавният глава.

„Нека изграждаме инфраструктура, която създава свързаност и устойчивост. И нека изграждаме цифрова Европа, която едновременно е иновативна, конкурентноспособна, сигурна и свободна от Варна към Европа, от Черно море към света и от идеите към бъдещето", заяви още президентът.