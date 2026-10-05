Зам.-министърът на правосъдието Ива Кечева към бъдещите магистрати: Съдебната система се нуждае от млади хора, които не приемат зависимости и двойни стандарти

„Съдебната система се нуждае от млади хора с високи изисквания към професията и към самите себе си – професионалисти с ясна представа за почтеност, които не приемат зависимости и двойни стандарти.“ С тези думи заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева се обърна към новия випуск кандидати за младши магистрати при откриването на учебната година в Националния институт на правосъдието (НИП). Тя приветства кандидатите от името на министъра на правосъдието Николай Найденов.

Общо 76 кандидати за младши магистрати започват задължителното си първоначално обучение във Випуск 2026/2027 г. – 30 кандидати за младши съдии, 30 за младши прокурори и 16 за младши следователи. Заместник-министър Кечева подчерта, че новият випуск започва подготовката си във време на сериозни промени в правосъдната система и на завишени изисквания към прозрачността, професионалните и нравствените качества на магистратите.

Акцент в приветствието ѝ беше и навлизането на новите технологии в правосъдието. „Колкото повече технологиите навлизат в правосъдието, толкова по-важни ще стават качествата, които не могат да бъдат автоматизирани – почтеността, чувството за справедливост, отговорността и човешкото отношение“, посочи Кечева.