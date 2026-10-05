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ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир

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ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС

Срещите на делегацията на ДПС в Измир продължиха с разговори с Вейсел Шахин - председател на областната организация на Партията на националистическото движение (МНР) в Измир. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС.

В срещата участваха Халил Летифов - заместник-председател на ДПС и на ПГ на ДПС, Ерол Мюмюн - заместник-председател на ДПС и кмет на Кърджали, Айтен Сабри- заместник-председател на Народното събрание, зам. -председател на ПГ на ДПС и член на ЦОБ на ДПС, Нида Ахмедов – заместник-председател на ДПС и кмет на Каолиново, Мехмед Атаман -областен председател на ДПС - Хасково и член на ЦОБ, Абдуррахим Нурсой – председател на Балгьоч и Бахтияр Шен - представител на ДПС за Измир.

Обсъдени бяха възможностите за задълбочаване на контактите, обмен на опит и добри практики и развитие на взаимодействието между регионите и местните власти.

Участниците потвърдиха готовността си за продължаване на активния диалог чрез регулярни срещи и поддържане на устойчиви контакти по въпроси от взаимен интерес.

ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС
ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС
ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС
ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС
ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС
ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС
ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС
ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС
ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС
ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС
ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС
ДПС проведе среща с ръководството на Партията на националистическото движение в Измир СНИМКА: Пресцентър на ДПС

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