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Два са вече военните хеликоптери "Кугър", пратени за пожара край Ивайловград

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Два хеликоптера "Кугър" гасят пожара край Ивайловград (снимката е илюстративна)

Два са вече военните хеликоптери "Кугър", които участват в гасенето на големия горски пожар край ивайловградското село Горно Луково. Огънят избухна вчера и засегна около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Пламъците се прехвърлиха и на територията на Гърция.

Екипаж от ВВС с машина от състава на 24-та авиационна база се насочи към засегнатите райони. Първият хеликоптер излетя от авиобазата в Крумово в 13,17 ч., за да подпомогне от въздуха пожарникарите, които продължават борбата с огъня, а вторият - в 16:22 ч, съобщиха от министерство на отбраната.

Вчера в гасенето участваха 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, доброволци и тежка техника. За ограничаване на разпространението на огъня беше направена и просека с булдозер. Заради пожара кметът на Ивайловград Диана Овчарова обяви частично бедствено положение.

Теренът е труднодостъпен, а силният вятър променя посоката си и затруднява работата на екипите. Към момента няма опасност за населените места.

Два хеликоптера "Кугър" гасят пожара край Ивайловград (снимката е илюстративна)

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