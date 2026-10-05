Йотова: Ако спрат корабите със зърно през Черно море, има риск от мигрантски вълни от Африка

Рисковете и заплахите за Черно море се увеличават всеки ден. Има опасност да се затруднят доставките на зърно, което налага да се вземат навременни мерки. Затова и пред Общото събрание на ООН настоях за изготвянето на меморандум между всички държави, които граничат с Черно море, за осигуряване на свободното корабоплаване и безопасността.

Това заяви президентът Илияна Йотова във Варна, където по-рано откри технологичен форум, посветен на икономическия растеж и иновационното развитие в Черноморския регион.

"Ако спрат търговските кораби, пренасящи зърно през Черно море, има риск и от мигрантски вълни от Африка. В момента големи застрахователни компании трудно застраховат товари през Черно море", каза още тя. И бе категорична, че именно затова сигурността в Черноморския регион е била основен акцент в изказването й на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Организирането на среща с участието на държавите в региона, посветена на мира в Черно море, е постижима цел, но е необходима активна дипломация, каза още държавният глава.

„За съжаление, две от страните са в конфликт, но усилията си заслужават и аз лично бих работила в тази посока. Сигналите за ситуацията в Черно море са тревожни заради преминаването на дронове", заяви Йотова.

Във връзка с последния инцидент с кораб, ударен от дрон край Одеса, президентът уточни, че случващото се е на безопасно разстояние в морето, но компетентните институции са взели мерки и наблюдават ситуацията.