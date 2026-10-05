Свиват дирекциите за социално подпомагане наполовина, закриват 170 щата

Регионалните дирекции за социално подпомагане ще бъдат празани наполовина. В момента те са 28, а социалната министърка Наталия Ефремова предлага да се съкратят до 13. Освен това в Агенцията са социално ще бедат закрити 170 щата, като това са предимно незаети или на позицията има хора в пенсионна възраст. Това става ясно от качените за обществено обсъждане промени в устройствния правилник.

“ Предлаганата оптимизация ще допринесе за подобряване възможностите за осъществяване на по-ефективен контрол за законосъобразно изпълнение на извршваните дейности от контролираните дирекции. С предложеното изменение се цели подобряване на текущото проследяване и отчетност на предлаганите административни услуги, по-ефективно планиране и изпълнение на приоритетните задачи. Предложението е съобразено с установената натовареност на сьществуващите към момента РДСП и дирекциите „Социално подпомагане" към тях. Очакваните резултати са подобряване капацитета и постигане на по-добра и ефективна работа на отделните дирекции, предоставящи административно обслужване на гражданите. Чрез посочената промяна се осигурява по-ефективно разпределение на човешките ресурси, оптимизиране на разходите за издръжка и създаване на условия за устойчиво и качествено изпълнение на възложените функции и дейности”, пише в доклада си министърката.

Тя припомня, че предстой и въвеждане на

Националната електронна информационна система за пълно осиновяване, която трябва да стартира до края на годината.

“Същевременно основните предизвикателства пред системата все по-малко са свързани с административното обслужване и все повече - с необходимостта от специализиран експертен капацитет, ефективен контрол, качествено методическо ръководство и управление на случаи с висока степен на сложност. Това създава предпоставки за пренасочване на организационния и човешкия ресурс от дейности с намаляваща административна натовареност към дейности с по-висока управленска тежест” , пише още в доклада.

Миналата седмица в ресорната комисия е парламента социалта министърка обясни, че първоначално идеята е била регионалните дирекции да останат 7, но се направил анализ на заетостта, натовареността, като дори се е гледало покритието в страната. Хората пък ще останат на работа. Причината е, че сега същинската работа е в Дирекциите за социално подпомагане. Регионалните се занимават предимно с осиновявания и приемната грижа.

Ще има и вътрешна реорганизация на АСП и намаляване на общата щатна численост от

4625 щатни бройки на 4455 , което е в съответствие с политиката на правителството за повишаване ефективността на държавната администрация и ограничаване на административните разходи. Намаляването на общата численост ще бъде осъществено чрез съкращаване на незаети длъжности, както и чрез пенсиониране на служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Очаква се като резултат по-ясно разпределение на функциите и отговорностите, подобряване на качеството и бързината на административното обслужване и устойчиво прилагане на вменените законови компетентности”, пише в оценката на въздействието.



