България подари на съда в Хага дъбова катедра

Изработена е от Тревненската художествена школа

Външният министър Велислава Петрова посети Постоянния арбитражен съд в Двореца на мира в Хага и се срещна с неговия генерален секретар д-р Марчин Чепелак. По време на официална церемония тя връчи дарение от името на страната - катедра.

Катедрата е изработена от масивен дъб от преподаватели в Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа" в Трявна и е предназначена за залата на Административния съвет на Съда. В дизайна са съчетани логото на институцията и растителни орнаменти, вдъхновени от българската възрожденска дърворезба.

„Международното право не е абстрактен идеал. То е общата ни защита срещу нестабилността, конфронтацията и налагането на силата. Дори най-трудните различия могат да бъдат решавани чрез право, диалог и взаимно уважение", заяви министър Петрова.

Повече от 125 години след създаването си Постоянният арбитражен съд остава важен стълб на международния правов ред и предоставя механизми за мирно разрешаване на спорове, заяви Петрова. България е сред 26-те държави, учредили Съда с Хагската конвенция от 1899 г., и потвърждава последователния си ангажимент към мира и принципите на международното право.

Дарението е по инициатива на Посолството на България в Нидерландия. Катедрата ще стане част от интериора на Двореца на мира, където ще представя българската художествена традиция редом с дарения от други държави.

На церемонията присъстваха генералният секретар на Съда д-р Марчин Чепелак, посланикът на България в Нидерландия Елизабет Върбанова, секретарят на Международния съд на ООН Сантяго Виялпандо, проф. Екатерина Трендафилова, посланик Ерик Вестстрате и директорът на НГПИ „Тревненска школа" Орфей Миндов.