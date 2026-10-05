Почина рокаджията Ицо Петрофф

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На 74-годишна възраст е починал рокаджията Ицо Петрофф. Това става ясно от публикация в официалната му фейсбук страница.

"Днес ни напусна един прекрасен човек, творец, музикант и певец, Ицо Петрофф - Ицака! Скърбим за него! Почивай в мир, Ице!", гласи публикацията.

"Последно сбогом - Ицо Петрофф! Вечни ще бъдат големите ми спомени с теб в 40-годишното ни приятелство! Почивай в мир!", пише в своя фейсбук публикация поетът и певец Константин Пашкулев.

Той е роден на 9 януари през 1952 г. в София. Завършил е музикално училище и Консерваторията. Участвал е на фестивалите "Златният Орфей" и "Песен за Варна". Автор е на книгата „Тайните на гей елита".