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Почина рокаджията Ицо Петрофф

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Ицо Петрофф КАДЪР: Фейсбук/Ico Petroff

На 74-годишна възраст е починал рокаджията Ицо Петрофф. Това става ясно от публикация в официалната му фейсбук страница. 

"Днес ни напусна един прекрасен човек, творец, музикант и певец, Ицо Петрофф - Ицака! Скърбим за него! Почивай в мир, Ице!", гласи публикацията.  

"Последно сбогом - Ицо Петрофф! Вечни ще бъдат големите ми спомени с теб в 40-годишното ни приятелство! Почивай в мир!", пише в своя фейсбук публикация поетът и певец Константин Пашкулев. 

Той е роден на 9 януари през 1952 г. в София. Завършил е музикално училище и Консерваторията. Участвал е на фестивалите "Златният Орфей" и "Песен за Варна". Автор е на книгата „Тайните на гей елита". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ицо Петрофф КАДЪР: Фейсбук/Ico Petroff

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