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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23679400 www.24chasa.bg

Делегация на ДПС проведе среща с ръководството на Голяма Община Измир

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СНИМКА: Пресцентър ДПС

Продължават срещите на делегацията на ДПС в Измир, Турция. Делегацията се срещна със заместник-кмета на Измир д-р Зафер Левент Йълдър.

В срещата участваха заместник-председателят на Народното събрание и член на ЦОБ на ДПС Айтен Сабри, заместник-председателите на ДПС Халил Летифов и Ерол Мюмюн, който е и кмет на община Кърджали, Нида Ахмедов - заместник-председател на ДПС и кмет на община Каолиново, Мехмед Атаман - областен председател на ДПС - Хасково и член на ЦОБ, Бахтияр Шен - представител на ДПС за Измир и Абдуррахим Нурсой - председател на Балгьоч.

В центъра на разговорите бяха добросъседските отношения между България и Турция и възможностите за развитие на сътрудничеството на регионално и местно ниво, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Специално внимание беше отделено и на партньорството между побратимените общини Кърджали и Измир.

СНИМКА: Пресцентър ДПС
СНИМКА: Пресцентър ДПС
СНИМКА: Пресцентър ДПС
СНИМКА: Пресцентър ДПС
СНИМКА: Пресцентър ДПС
СНИМКА: Пресцентър ДПС
СНИМКА: Пресцентър ДПС
СНИМКА: Пресцентър ДПС
СНИМКА: Пресцентър ДПС

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