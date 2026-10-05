Прокуратурата: Организирана престъпна група е действала в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив с точене на милиони

Извършени са 40 претърсвания и обиски, арестувани са 10 начело начело с видна професорка

40 претърсвания и обиски на различни адреси са извършени при днешната мащабна акция в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, а също и в Кричим и Карлово, съобщи прокуратурата. Образувано е досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК.

Както съобщихме по–рано, арестуваните са 10 души начело с декана на Медицинския факултет и началник на клиниката по ревматология проф. Мариела Генева–Попова. Освен в болницата акция е проведена и в два медицински центъра в Пловдив, както и в Карлово. Претърсвания е имало и в Кричим.

Иззети са веществени доказателства – медицинска документация и компютри. Провеждат се активни процесуално-следствени действия. На прицел се клиниките по ревматология и нефрология, където ровиха часове наред представители на Икономическа полиция и здравното министерство.

Днешните арести предизвикаха шок в УМБАЛ "Свети Георги", много лекари си изключиха телефоните. Някои коментират, че в Клиниката по ревматология са се въртели големи средства и от проекти. На пациенти са били давани медикаменти да се лекуват вкъщи, а са се водили хоспитализирани. Така са източвани пари от касата. По предварителни данни става дума за 4–5 милиона евро, а схемата е действала в продължение на 4 години.

По–рано от болницата, оглавявана от проф. Карен Джамбазова, съобщиха, че оказват съдействие на разследващите, но при тях не е постъпвала информация от разследващите за предмета и обхвата на извършваните проверки.