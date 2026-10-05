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Общо девет проекта се състезават за склуптурна композиция на Чудомир в Казанлък

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Чудомир Снимка: Архив

Общо девет проекта за създаване на скулптурна композиция на Чудомир бяха подадени в община Казанлък. Конкурсът беше обявен през май, а крайният срок за представяне на идейни концепции изтече на 30 септември 2026 г. Участваха автори от цялата страна, като има и трима местни скулптори, съобщиха от общинския пресцентър.

Те трябваше да изградят образ на Чудомир като творец, наблюдател и разказвач на човешки истории. Победителят ще бъде избран до края на октомври от художествения съвет към общината, в който влизат специалисти в областта на изкуството и архитектурата.

Скулптурата ще бъде в човешки размер и след избора и изработката ѝ ще бъде поставена на централния площад "Севтополис" в близост до Лъвовата чешма.

Чудомир Снимка: Архив

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