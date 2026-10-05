Най-голямата сила на България са нейните хора. Затова аз разговарям навсякъде с българските граждани, добре познавам проблемите им и се опитвам да ги решавам според правомощията си и заедно с другите институции. С тези думи кандидатът за президент Илияна Йотова се обърна към граждани във Вълчи дол, дошли да чуят нейните позиции по важните за страната въпроси, да споделят своите проблеми и идеи за развитие.

„Искам заедно с вас, хората на България, с мнозинството в Народното събрание и с правителството на Румен Радев да решаваме проблемите, да отстояваме българския интерес. Ние, естествено, сме различни, но в сблъсъка на тези различия и в диалог накрая стигаме до съгласието и общите решения", подчерта Йотова.

Тя посочи като основно предизвикателство борбата с бедността, с разделението на много богати и бедни хора, на развити големи общини и на малки общини без перспектива. „България е първа в Европа по неравенства, трупани с десетилетия", изтъкна Илияна Йотова. Не можем да допуснем повече няколко различни Българии – хора без нормален достъп до здравеопазване и образование, без работа или с ниски доходи, заяви тя.

Кандидатът за президент посочи, че институциите трябва да направят всичко възможно, за да може българските граждани да преминат възможно най-леко през зимните месеци. Йотова посочи, че правителството на Румен Радев е заварило държава без бюджет и с опразнена хазна. Тя припомни искането им с Радев за референдум за готовността на България да приеме еврото. „Предупреждавахме, че не сме готови, че държавата няма нужните контролни механизми", подчерта кандидатът за президент, като отбеляза бързо покачващите се цени.

Илияна Йотова определи като основна грижа на България бъдещето на младите хора. Тя посочи, че заедно с правителството работят върху изготвянето на национална програма за младежта, която да им дава перспектива – адекватно на пазара на труда образование, подкрепа за жилище, достойна работа и достойни доходи.

Кандидатът за президент подчерта, че България е една от 17-те държави в Европейския съюз, която се обяви за запазване на кохезионната политика и Общата селскостопанска политика в следващия многогодишен бюджет на ЕС. Именно държави като нашата ще бъдат най-потърпевши, ако средствата за тези политики се пренасочат към други приоритети.