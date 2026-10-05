52 деца сe върнаха в училище в Добричко по проект

52 деца и ученици са записани в детски градини и училища в резултат на работата на екипите за обхват по проект „Образовани днес, успешни утре" на Регионалното управление на образованието в Добрич.

Проектът стартира през октомври миналата година и се изпълнява в партньорство с 53 институции – общините Добричка, Каварна и град Добрич, Регионалната дирекция „Социално подпомагане" – Добрич, както и училища и детски градини от общините Добричка и Каварна.До момента са извършени 366 физически посещения на адреси на деца и ученици от двете общини, които не са записани в образователна институция, отпаднали са или са застрашени от отпадане.

В рамките на проекта са проведени и 112 събития с родители в детски градини и училища. По време на тематични беседи, индивидуални и групови срещи, информационни дни и кампании, дни на отворените врати и открити уроци са разяснявани ползите от образованието. В тези дейности са участвали общо 423 родители.

Друг акцент в работата е подготовката на специалистите, ангажирани с Механизма за обхват на ученици. Обучени са 114 членове на екипи от община Добричка – педагогически и непедагогически специалисти, общински служители, както и служители на регионалната дирекция „Социално подпомагане" и Областната дирекция на МВР. Обученията са насочени към работата с родители и използването на Информационната система за реализация на Механизма за обхват.

В рамките на проекта в община Добрич и община Добричка са назначени и по един образователен медиатор на половин щат, които подпомагат работата на екипите за обхват.

Проектът „Образовани днес, успешни утре" е на стойност е 199 416, 87 евро.

Работата по проекта продължава с изпълнение на планираните дейности за третия отчетен период. Той ще продължи до 27 април 2027 г.