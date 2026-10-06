3 години затвор за смърт на фермерка при сдърпване – мъжът й не бил планирал убийство

След изстрела младата жена починала за 7 секунди, а бащата на двете им деца Любомир Петров беше осъден

Загиналата Красимира искала раздяла и вече имала друга връзка, малко преди края си тя изпратила на приятелка есемес "Животе, идвам"

Една млада жена от пловдивското село Бегово намира нова любов и решава да сложи край на връзката с бащата на двете си деца. Натрупала е голямо неудовлетворение от съвместния им живот. Отива на море с новия мъж в живота си и се чувства щастлива. Раздялата с предишния партньор обаче не е лесна - той помага в успешния агробизнес и двамата имат сметки за уреждане.

На 11 септември 2020 г. той отива в дома , намира я в детската стая, а до нея е пневматичната им пушка. Взема оръжието, тя го дърпа към себе си и следва изстрел, който се оказва смъртоносен за нея.

Това е историята на 21-годишната Красимира Куковска, която дни преди фаталния инцидент изпраща на приятелка съобщение "Животе, идвам!". Убитата Красимира Куковска КАДЪР: ФЕЙСБУК

Над 6 години след фаталния изстрел бащата на двете дъщери Любомир Петров беше осъден на 3 години затвор за смърт, причинена по непредпазливост.

Бащата на Красимира - Делко, бил успешен земеделски производител

На 13 юни 2016 г., когато Красимира била на 17 г., родителите катастрофирали и майка Ивелина починала.

След първоначалния шок бащата започнал да въвежда дъщеря си в агробизнеса, обяснил как да се оправя с работници и арендатори и как се кандидатства за субсидии. През лятото на следващата година Красимира се запознала с 1 г. по-малкия от нея Любомир Петров от с. Сухозем. Двамата започнали връзка, която се задълбочила, когато и двамата започнали да ходят на училище в Пловдив.

Междувременно бащата на момичето отключил тежко заболяване от стреса от пътния инцидент и когато в началото на 2018-а Красимира му споделила, че е бременна, я посъветвал да роди детето. Не дочакал да стане дядо, той починал, което Красимира понесла много тежко.

Любомир се преместил при нея в къщата в Бегово и заживели като семейство. В началото трудно се оправяли със земеделското производство, но после с помощта на близки успели да стабилизират дейността си.

Приходите постъпвали в сметките на Красимира, а Любомир отговарял за организацията на работата по полето. На негово име Красимира закупила 2 автомобила "Ауди", мотоциклет и часовници, а

за 18-ия рожден ден му подарила пушката, от която е пронизана смъртоносно

Родила се първата им дъщеря Данимира, а след това и втората – Мелани. Връзката им била с нормалните върхове и спадове, но с времето у Красимира започнало да се натрупва недоволство от разходите на Любомир и да се оплаква на близки, че той я "точи и харчи повече, отколкото изкарва".

Когато трябвало да се разплащат с някого, тя теглела пари и му ги давала. По делото има данни за разправия между тях пред банков клон, при която той настоявал за пълномощно, за да се разпорежда сам с парите, но тя казала, че това ще стане "само през трупа й".

През лятото на 2020-а тя започнала връзка с мъж на име Николай Генчев и решила да сложи край на отношенията си с Любомир. В началото на септември му казала да се изнесе и заминала с Николай на море. Любомир изпращал съобщения с намеци, че в живота има нов мъж, на които тя отговаряла кратко. Пред близки и приятели обаче обяснила, че има намерение да запази добри отношения с Любомир в името на децата. В тези дни той я търсел често и напомнял, че имат да плащат на различни хора.

Вечерта на 10 септември Красимира за първи път поканила Николай Генчев в дома си и той останал при нея цялата нощ. Рано сутринта си тръгнал, а Любомир започнал да звъни, защото в този ден ще плащат сеялка. Красимира отговаряла уклончиво и той отишъл до дома , позвънил, но тя не отворила.

Междувременно взела пушката, заредила я, махнала предпазителя и написала на новия си приятел: "Не мога ли да го застрелям, да се отърва вече", на което Николай Генчев отговорил: "То не си струва да си проваляш живота, ха-ха."

Любомир пак отишъл до къщата и влязъл през незаключена врата. По дадените от него обяснения я попитал защо пушката е до нея, а тя му казала: "За да ме гръмнеш."

Той отказал и взел оръжието, Красимира го издърпала към себе си, пръстът на Любомир бил на спусъка и

последвал изстрел, при който сачмата попаднала в сърцето й

Младата жена починала след 7 секунди. Детската стая в дома в Бегово, където е произведен фаталният изстрел. СНИМКА: ВАНЯ ДРАГАНОВА

Любомир се обадил на баща си Генчо, после на телефон 112 с думите: "Една линейка за село Бегово. Един човек се простреля, моля ви бързо!" А на въпросите какво е станало, отговарял с "Не знам." Преместил пушката в коридора, дошъл баща му, после и майка му Милена, която се обадила на фелдшера на селото.

Свекървата казала, че Красимира е изпила всичките си лекарства

На мястото била изпратена лекарка, която констатирала смъртта на Красимира. Пушката била избърсана с потника на бащата и върната в детската. Когато дошли и полицаите, Любомир заявил, че Красимира се е самоубила и я намерил починала.

Още в първите дни на разследването обаче били открити противоречия между думите му и събраните доказателства. Любомир участвал в следствен експеримент, в който разказал за влизането си в къщата и дърпането на пушката от страна на Красимира.

Това е фактическата обстановка, приета от състава на Пловдивския окръжен съд, произнесъл присъда от 3 години затвор. Любомир беше обвинен в

умишлено убийство с користна цел,

извършено в условията на домашно насилие – заради множеството съобщения и обаждания преди смъртта на Красимира.

"Той е бил пред угроза да загуби финансовото благополучие, към което се е стремял. Престъплението е извършено и в условията на домашно насилие, защото става дума за емоционален тормоз", заяви прокурор Галина Андреева.

Съдът обаче не намери доказателства за това - според председателствания от Екатерина Роглекова състав няма данни Любомир да е планирал убийството на Красимира, за да остане имуществото на децата им, респективно на него. Не намира и че обажданията са тормоз, защото между двамата е имало обективни поводи за комуникация.

И определя обвинителната теза като изградена чрез наслагването на "едно недоказано предположение върху друго".

Свидетели на случилото се няма

и за изясняването на механизма на прострелването бяха назначени множество експертизи. Те отхвърлиха възможността Красимира да се е простреляла сама, не бяха открити и доказателства Любомир да е натиснал спусъка умишлено. Затова и той беше признат за виновен в смърт по непредпазливост.

"Ако подсъдимият беше изпълнил някое от основните правила за безопасно боравене с оръжие – беше проверил състоянието му, беше поставил предпазителя, държал пръста си извън спусъка или поддържал дулото в друга посока, конкретният изстрел не би бил произведен и смъртоносният резултат не би настъпил", пише в мотивите към присъдата. Тя не е окончателна, вече е оспорена пред Апелативния съд и се чака насрочване на делото там.