Професор по генетика дарява свой стих и нотите за химн на Стара Загора

Песента звучи тържествено, но не е позната масово сред старозагорци

Проф. Петър Жеков е автор и на песента "Казанлък", считана за ода на центъра на розите

Миньорско Раднево също има свои хвалебствени строфи

Песента "Музикална емблема на Стара Загора" става официален химн на града през декември 2018 г., малко преди Коледа, с решение на общинския съвет. Тогава 42-ма съветници подкрепят предложение, внесено за обсъждане след призив от група интелектуалци, сред които оперните певци Стефка Минева и Денис Иванов и бившия кмет на града проф. Цанко Яблански.

Автор на текста и музиката на песента е покойният проф. Петър Жеков, почетен гражданин на Стара Загора от 2008 г. Професорът е известен като учен-генетик, но и като композитор, автор на близо 1000 художествени песни за глас и пиано.

Той подарява песента си "Музикална емблема на Стара Загора" на града за неговия празник 5 октомври през 2002 г., но мечтата му тя да стане негов химн се сбъдва едва след смъртта му през 2013 г. - проф. Петър Жеков напуска този свят, когато е на 81 години. За да се превърне емблемата в химн, се искало и мнението на Съюза на българските композитори, което било положително.

Проф. Жеков е автор и на химните на Тракийския университет в Стара Загора, както на няколко средна училища в града. Негова е и музиката на Международния химн на ветеринаните лекари.

В текста на песента за Стара Загора се казва:

"Стара Загора, стар град любим.

Ти си единствен със седем имена.

Перла тракийска с древен венец.

И скръб, и победи, с герои безчет..."

Музиката завършва тържествено с празничен камбанен звън на фона на възгласа "Слава и чест!".

Песента е записана най-напред през 2005 г. с оркестъра и хора на Държавната опера в Стара Загора под диригентството на Божидар Бонев. Тя звучи при различни тържествени поводи, но не е популярна сред гражданството като химн на града и на практита старозагорци масово не знаят за нея.

Проф. Петър Жеков е автор и на музиката на песента "Казанлък" по стихове на местния поет Кънчо Стоянов, която от 2006 г. някои смятат за химн на града. Тя звуча за първи път на 1 ноември - Деня на народните будители, през 2006 г., но и досега не е официализирана.

3,5 минутната творба е дарение за казанлъшкото гражданство от професора-композитор. В оригиналния си вариант химнът се изпълнява от тенора от Държавната опера в Стара Загора Симеон Сименов и от бившия диригент на оперния оркестър Красимир Къшев в качеството му на певец-баритон.

Миньорският град Раднево също има свой химн, при това от средата на 90-те години на миналия век. За свой химн градът е приел песента "Разсъмване над Раднево" по музика на Морис Аладжем и стихове на местния художник Ганчо Ганчев. В него се пее:

"Разсъмва се над Раднево.

Нощта прибира бавно сините си длани.

Пробужда се земята на въглища и съдби,

в чиито пазви хляб и огън пламват".