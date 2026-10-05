"Кугър" се включи в борбата с пожар до село Победа

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Трети хеликоптер „Кугър" с екипаж от състава на 24-та авиационна база се включва днес в гасене на пожар край село Победа. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Вертолетът излетя в 17.29 ч. от авиобазата в Крумово и се насочи към село Победа, община Тунджа, област Ямбол, където по-рано през деня възникна пожар.

В действията по погасяването участват и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон от състава на Втора механизирана бригада.

По-рано днес два военни хеликоптера "Кугър" участваха в гасенето на големия горски пожар край ивайловградското село Горно Луково.

Огънят избухна вчера и засегна около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Пламъците се прехвърлиха и на територията на Гърция.