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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23679843 www.24chasa.bg

"Кугър" се включи в борбата с пожар до село Победа

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Хеликоптерът "Кугър" в действие (Снимката е илюстративна) СНИМКА: Георги Палейков

Трети хеликоптер „Кугър" с екипаж от състава на 24-та авиационна база се включва днес в гасене на пожар край село Победа. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Вертолетът излетя в 17.29 ч. от авиобазата в Крумово и се насочи към село Победа, община Тунджа, област Ямбол, където по-рано през деня възникна пожар.

В действията по погасяването участват и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон от състава на Втора механизирана бригада.

По-рано днес два военни хеликоптера "Кугър" участваха в гасенето на големия горски пожар край ивайловградското село Горно Луково.

Огънят избухна вчера и засегна около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Пламъците се прехвърлиха и на територията на Гърция.

Хеликоптерът "Кугър" в действие (Снимката е илюстративна) СНИМКА: Георги Палейков

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