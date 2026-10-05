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Делегация на ДПС се срещна с Партия на справедливостта и развитието в Измир

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СНИМКА: Пресцентър на ДПС

Делегация на ДПС проведе среща с областното ръководство на управляващата Партия на справедливостта и развитието (AKP) в Измир, Република Турция. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС. 

Срещата беше част от политическия диалог между двете организации, като основен акцент бяха развитието на отношенията между България и Турция и възможностите за разширяване на сътрудничеството на различни нива.

Делегацията на ДПС беше приветствана от областния председател на AKP Билял Сайгълъ.

СНИМКА: Пресцентър на ДПС
СНИМКА: Пресцентър на ДПС

В срещата участваха Ерол Мюмюн - заместник-председател на ДПС и кмет на Кърджали, Айтен Сабри - заместник-председател на Народното събрание и на ПГ на ДПС, член на ЦОБ на ДПС, Халил Летифов – заместник-председател на ДПС и ПГ на ДПС, Нида Ахмедов – заместник-председател на ДПС и кмет на Каолиново, и Мехмед Атаман – областен председател на ДПС – Хасково и член на ЦОБ на ДПС.

В рамките на разговорите двете страни изразиха готовност да продължат активния политически диалог, контактите между двете организации и търсенето на възможности за бъдещо взаимодействие.

СНИМКА: Пресцентър на ДПС
СНИМКА: Пресцентър на ДПС

Сред основните теми на срещата бяха добросъседските отношения между България и Турция. Обсъдена беше възможността за задълбочаване на сътрудничеството и развитие на контактите на различни нива – както между политическите организации, така и между местните и регионалните власти.

Развитието на подобни отношения създава възможности за обмен на опит, насърчаване на местните инициативи и укрепване на връзките между хората от двете съседни държави.

Сред официалните гости бяха Бахтияр Шен - представител на ДПС за Измир, и Абдуррахим Нурсой - председател на Балгьоч.

СНИМКА: Пресцентър на ДПС
СНИМКА: Пресцентър на ДПС

СНИМКА: Пресцентър на ДПС
СНИМКА: Пресцентър на ДПС
СНИМКА: Пресцентър на ДПС
СНИМКА: Пресцентър на ДПС

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