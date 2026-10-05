Велислава Петрова обсъди сътрудничество в изкуствения интелект с нидерландския си колега

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Велислава Петрова и Том Берендсен обсъдиха задълбочаването на политическия диалог и разширяването на сътрудничеството в икономиката, енергетиката, транспорта, сигурността и отбраната. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи. СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с министъра на външните работи на Кралство Нидерландия Том Берендсен в рамките на официално посещение в Хага. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на политическия диалог и за разширяване на сътрудничеството в областта на икономиката, енергетиката, транспорта, сигурността и отбраната.

„България и Нидерландия са дългогодишни партньори в Европейския съюз и съюзници в НАТО. Имаме общ интерес това партньорство да води до конкретни резултати – повече инвестиции, по-добра свързаност и по-силна европейска сигурност", заяви министър Петрова. СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, включително между научни организации и бизнеса в двете държави.

Специален акцент беше поставен върху стратегическата свързаност между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия. Министър Петрова подчерта значението на Регионалната среща на върха за свързаността, на която България ще бъде домакин през 2027 г., за привличането на инвестиции и изграждането на нови транспортни, енергийни и дигитални връзки.

Сред акцентите в разговорите бяха още войната в Украйна, сигурността в Черноморския регион, укрепването на европейската отбранителна готовност, защитата на външните граници и разширяването на ЕС.

В рамките на посещението си в Хага министър Петрова посети и Нидерландския институт за международни отношения „Клингендал". В разговор с ръководството и експерти на института бяха обсъдени дипломатическото обучение, двустранното институционално сътрудничество.

Българският дипломатически институт и „Клингендал" поддържат дългогодишно партньорство, допринесло за развитието на професионалното обучение на българските дипломати. Сред съвместните им инициативи са специализирани програми по преговори, европейски политики, енергийна дипломация и противодействие на чуждестранното манипулиране на информация и вмешателство.