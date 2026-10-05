В Стара Загора вижте неолитните жилища и музеите на Тракийския университет и на "Загорка"

Опитайте местни плод хинап - в него има 18 пъти повече витамин С от лимона

Всеки гост на Стара Загора трябва предварително да приеме, че "Няма мое, няма твое - светът е "Берое"!" - това футболно послание е от 70-те години на миналия век. Новото тукашно послание разширява границите на старозагорското самочувствие, след като в началото на този век двама местни бизнесмени обявиха, че Стара Загора е и център на Вселената. Направиха го с предизвикателството: "Който може да докаже обратното - да заповяда!".

С това уточнение всеки турист е добре дошъл в града на липите, поетите и правите улици, както шаблонно, но точно, наричат Стара Загора. Няколко са музеите, които правят този град по-различен. На първо място това са Неолитните жилища, две на брой, които са датирани от средата на шестото хилядолетие преди Христа.

Експерти казват, че това са най-добре запазените и с най-богат инвентар къщи от ранния неолит в Европа. Те са съхранени във вида, в който са били опожарени преди 8000 години.

И нещо съвсем нестандартно - намерете време да посетите музеите на "Загорка" и на Тракийския университет. Експозицията в пивоварната е единственият музей у нас, подреден в действащо предприятия. Там, разбира се, ще проследите отблизо пътя и историята на една от най-популярните марки българска бира.

Музеите на университета са по-непознати на масовия турист, но не по-малко любопитни. В основата на Музея на коня и на конния спорт е колекцията от карети, обдлужвали навремето царската конюшня. Сред тях са возила на Александър Батенберг, на Фердинанд и на Борис Трети.

В Музея на Аграрния факултет се пази микроскопът на Димитър Димов, който освет писател и автор на книги като "Тютюн" и "Осъдени души", е бил и преподавател по анатомия, хистология и ембриология.

Обърнете внимание, че посещенията в Музеите на Тракийския университет са безплатни, но е необходима предварителна заявка. Зазължително включете в маршрута си и местния зоопарк, създаден втори в България след столичния.

И след разходката по правите улици на града, всеки гост трябва да се срещне с още едно старозагорско чудо - да опита местния плод хинап. Особено ако визитата му е по това време, през есента, когато зрее хинапът.

Това е дърво, или храст, който се нарича още китайска фурма и вирее само в Югоизточна България. Навремето всеки уважаващ себе си стопанин от Стара Загора задължително засаждал в двора си хинап. Дървото служи и за украса, а живее поне 100 години. Есенно време продават плодовете му на градския пазар на цени 4-6 евро за килограм. Хинапът съдържа повече витамин С от лимона. Снимка: Архив

Експерти по храненето казват, че плодовете на хинапа, които наистина приличат на фурми, са много полезни за човешкото тяло. Консумацията им помага на организма да се очисти от холестерол, токсини и излишни течности, подмладява клетките. Тези плодове съдържат ценни хранителни вещества, между които белтъчини, протеини, захари, клей и пектин, богати са на йод, фосфор, кобалт и желязо. Съдържанието на витамин C в тях също е много високо - според някои, дори хинапът има в себе си 18 пъти повече от този витамин в сравнение с лимона.

Той може да се ползва както за храна, така и като лекарство при заболявания на храносмилателната и дихателната система. Освен това хинапът регулира холестерола, подобрява силата на мускулите, увеличава енергията и понижава кръвното налягане.