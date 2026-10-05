Съветват стопаните да отглеждат шафран и самардала

Към регионалните напитки с доказан произход от Старозагорско искат за добавят и прочутия змейовски пелин

Аграрната карта на област Стара Загора напоследък се обогатява с нова, непопулярна до момента култура - шафран. Тя е скъпа, намира приложение в кулинарията като подправка, в козметиката и фармацевтичната промишленост. "Шафрановият минзухар е култивиран от човека, не се среща в дивата природа", казва председателят на Сдружението на шафранопроизводителите в България Антонио Бонев, който е старозагорец. В момента сдружението обединява 55 производители от цялата страна, които отглеждат около 90 декара от екзотичното растение.

Шафранът е трудоемка култура, при отглеждането му почти няма механизация, а при засаждането на луковиците и беритбата, която се прави цветче по цветче след средата на октомври, трудът е ръчен. Въпреки това от цветето може да се печели добре. В това е убедена Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие в Стара Загора. Тя го препоръчва на земеделските производители. Неотдавна е посетила района на Кузани в Гърция, който определя като близнак по съдба на Стара Загора - и там са в зелен преход и търдят алтернатива на въглищната икономика. Мнозина са я намерили тъкмо в шафрана, много семейства се насочват към него, разказва Грозева.

В политиката си Агенцията залага на проекти, чрез които се дигитализира аграрния сектор и се дава предимство на регионалните храни и напитки. Мария Андреева, която ръководи отдела за PR и комуникации в регионалната агенция, сподели пред "24 часа", че целта им е да регистрират като марка с доказан район на произход, подобно на виното, подправката самардала. Засега не са успели, тъй като чисто административно това се оказва трудно, защото при това растение ситуацията е обратната на шафрана - то е диворастящо и по-малко се отглежда от хората. Външно прилича на чесън, бере се около Великден, суши се и след това се смила на мерудия. В гурковското село Конаре например в почти всеки двор имат самардала. Там от 20 години през март организират и фестивал на подправката. Тя се предлага и на пазара в Стара Загора.

Към регионалните напитки от Агенцията причисляват и прочутия змейовски пелин. Неговата регистрация се затруднява от факта, че се прави пердимно в домашни условия в старозагорското село Змейово, а универсална рецепта за него в селото няма - всяка фимилия си прави пелина по свои си правила. Въпреки това от Агенцията популяризират навсякъде змейовския пелин и се надямат скоро той да получи регистрация за произпод, подобно на винота от село Оряховица.

Старозагорци все повече доказват, че са готови да експериментират и се опитват успешно да отглеждат и култури, за които дори не всички по нашите географски ширини са чували. В биоферма в село Бъдеще вече над 10 години Евгени Колев отглежда по оригинална японска технология в оранжерии така наречената "императорска гъба" - шийтаке. Името й идва от две японски думи - "ший" - вид кестен, върху който тя расте, и "таке" - думата за гъба на японски език. Японската гъба шийтаке е идеален заместител на месото, твърдят експерти по хранене. Снимка: Архив

Тя е изключително ценена - веднаж заради високото съдържание на витамини от група Б и аминокиселини, което я прави идеален заместител на месото. Втори път - защото шийтаке е източник на мед, ключов за кръвоносните съдове и имунитета, още на селен, цинк, манган и желязо. Всичко това я превръща в съчетание на супер храна с естествено лекарство.