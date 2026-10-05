Борис Бонев ще е потенциален кандидат-кмет на София

Да, в мен софиянци могат да виждат потенциален кандидат за кмет на София след година. Това заяви пред БНР лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. Той потвърди, че кампанията за местните избори на "Спаси София" е започнала от ден първи след местните избори през ноември 2023 г.

"Така трябва да работят партиите, всеки ден е кампания. Може да ме виждат като потенциален кандидат за кмет на столицата след година, но тепърва ще се дискутира и ще заложим на подготвени хора са автентични каузи", каза Бонев.

В петък вечерта той бе преизбран за лидер на "Спаси София".

Той отчете като грешка влизането в коалиция с ПП и ДБ за местните избори през 2023 г. "Но към онзи момент не беше грешка, причината беше да прекратим 20-годишния модел на ГЕРБ и го направихме, ГЕРБ не отидоха на балотаж. Но след това програмата между трите партии, получихме отказ тя да бъде изпълнявана. И когато си партия като "Спаси София" ориентирана към резултатите, а не идеология, при липсата на резултати беше логично да последва раздялата. Но и след това останахме конструктивни и независимо от нескопосаните пиар опити да се саботира СОС, "Спаси София" всичко полезно за града го е подкрепила. Ние не сме саботирали София", заяви Борис Бонев.

И допълни:

"Ние сме отворени за сътрудничество с партии, които са готови да работят за София. Въпросът е после дали работи, с ПП-ДБ и Терзиев се показа, че не се работи. Съмнява се за нова коалиция с ПП-ДБ за местните избори. Ще имаме предложения за кметове извън София. Имаме няколко града още в държавата, в които може да издигнем кандидати. Не е въпросът като партия да имаме местни организации, а дали консистентно защитаваме идеите си и ще се намерят ли съмишленици, и ще бъдат припознати в други градове."

Бонев коментира, че няма въпроси към кмета на София Васил Терзиев, но няма и очаквания.

"Всичко, което му е важно на него е прието от СОС. Дружествата са на отговорност на СОС. Той да си гледа общинските предприятия, които са на негово подчинение - шефа на завода боклук напусна, в "Екоравновесие" напускат, сменени са ръководителите на "Паркове и градини", непрекъснато се сменят ръководства, това са ключови за града структури", каза още Бонев.

И призна, че брои дните до края на този мандат:

"Градът е в застой и мръсен. Това, което за мен е важно, какво бихме могли като партия да свършим за оставащата година. Не съм доволен от резултатите ни. Давам си сметка за възможностите, много неща не стават лесно и бързо, но ние като екип няма да спрем да опитваме."