Наши студенти в чужбина ще могат стажуват в дипломатическите ни представителства в 5 града

В Нидерландия министърът на външните работи представи предстояща инициатива за студентски стажове в пет български дипломатически представителства

Министърът на външните работи Велислава Петрова обяви в Нидерландия предстояща инициатива на Министерството на външните работи за създаване на възможности за български студенти, които учат в чужбина, да провеждат стажове в дипломатическите представителства на страната ни в Хага, Лондон, Париж, Берлин и Виена. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

„Хората са най-голямата ни ценност - както в Министерството, така и в дипломатическите ни представителства зад граница", заяви министър Петрова.

Предвижда се стажантите да получат възможност да се запознаят отблизо с работата на българската дипломатическа служба, да приложат придобитите знания и умения на практика и да допринесат за по-ефективната ѝ работа.

„Искаме младите български таланти да покажат как знанията и уменията им могат да бъдат полезни за България, независимо от това къде се намират", подчерта Велислава Петрова.

По думите ѝ целта е повече млади българи да виждат в дипломатическата служба място, в което могат да се развиват и да допринасят за достойното представяне на България по света. Министър Петрова изрази надежда, че инициативата ще мотивира част от тях един ден да се върнат и да работят заедно с дипломатическата служба.

Министърът заяви, че е обнадеждена от срещата си със стажантите в българското посолство в Хага, които са посрещнали идеята положително. Тя отбеляза, че кратките стажове, които част от тях провеждат в момента, не им дават достатъчно възможност да се запознаят задълбочено с различните направления в работата на дипломатическата служба.

Инициативата ще изгради устойчив мост между академичното образование и дипломатическата практика. След окончателното уточняване на всички параметри по нейното реализиране подробна информация, включително за условията и реда за кандидатстване, ще бъде публикувана на официалната интернет страница на Министерството на външните работи.