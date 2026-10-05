Как се прави робот за почистване на пода, как се държат вирусите при пандемия – безплатни уроци от нова платформа (Обзор)

Порталът предлага интерактивни проекти, преведени на български без участието на AI

Как може да се направи многофункционален робот за почистване на пода? Какво е поведението на вирусите и как се разпространяват те по време на пандемия? Как да се разпознае кибертормозът? Как да разпознаем езика на популизма, използван все по-често от политици по целия свят?

Отговорите на тези въпроси са част от уроците в новата безплатна образователна платформа, създадена като резултат от сътрудничеството между Министерството на образованието и науката и intel с подкрепата на Центъра за творческо обучение. Всички ресурси на sfi.mon.bg са преведени и адаптирани за българската образователна система без участието на изкуствен интелект, а от учители.

“Платформата е основа. Тук всеки преподавател и ученик може да открие подхода за себе си. Трябва

да върнем любопитството на децата по време на обучението

Успеем ли да го върнем, няма да имаме проблеми в образователния си модел, а те са безкрайно много. Разчитам на партньорството, на отговорността и мисията на българския учител”, каза образователният министър проф. Георги Вълчев.

Порталът беше представен в сградата на националния STEM център в “София Тех парк”. За създаването му не е използвано нито едно евро публичен ресурс. Това е световна инициатива, която intel стартира по време на ковида. В момента има около 130-140 STEM учебни проекта, разработени от международен екип от учени, учители и експерти.

Платформата е налична на официалния домейн на МОН, обясни управителят на Центъра за творческо обучение д-р Александър Ангелов. Тя може да бъде обогатявана с нови ресурси, като в написването им може да се включат и български учители.

Д-р Ангелов демонстрира платформата, като показа тема по история за прогимназията - “История на демокрацията и приложението ѝ през вековете”. Сайтът предлага безплатни интерактивни уроци по всички предмети.

Има и

ролеви игри с изкуствен интелект,

които учат на творческо писане и използване на ChatGPT за приключенски истории. Като целта е да се развие алгоритмичното мислене.

Докато анализират физичните особености, свързани с формирането на ветровете, пък учениците могат да тестват влиянието на вятъра в застроена среда и да предложат начини за подобряване конструкциите на сградите. Или да изследват слънчевата енергия и да разберат как тя може да помогне за справяне с климатичните промени.

