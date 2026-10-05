С пари от Европа общини и фирми санират сгради, обучават кадри, обновяват производството

Безвъзмездната помощ за областта достигна почти 1,1 милиарда евро от 2014 г. досега

Броят на проектите, които се реализират с европейски средства в 11-те общини на област Стара Загора, се е увеличил с 17,65 процента за последната една година. От 2014 г. насам тук са сключени 3543 договора с 2287 бенефициенти - общини, фирми, неправителствени организации, образователни и социални институции.

Общата стойност на тези договори е почти 1,6 милиарда евро, като безвъзмездната европейска помощ в тях е 1,1 милиарда, останалото са собствени средства. В тези суми са включени и парите по особено важния за областта Фонд за справедлив преход, както и от Плана за възстановяване и устойчивост и от програмите, включени в Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия, популярни като оперативните програми на Европа.

Това показва справка от Областния информационен център в Стара Загора. От там обобщават, че увеличението на договорите е доказателство за продължаващия интерес към възможностите за финансиране, предоставяни от европейските фондове в България.

С парите от Европа бенифициентите модернизират и дигитализират производствените си мощности, обучават и преквалифицират персонала си, санират публични и многофамилни сгради, като увеличават енергийната им ефективност.

Всичкине 11 общини в област Стара Загора отчитат увеличение на броя на договорите. За последната година най-голям е ръстът на община Раднево - увеличение с 37,68 процента, следват общините Николаево, Гълъбово, Гурково... В абсолютен брой най-значително е увеличението в община Стара Загора, където договорите са с 261 повече - от 1431 към септември 2025 г. до 1692 към септември 2026 година. В община Казанлък увеличението е с 98 договора, в Раднево - с 52, в Чирпан - с 21, а в Гълъбово - с 24.

Най-много договори от 2014 г. досега има община Стара Загора - 1692, в Казанлък те са 769, следват Чирпан, Раднево, Мъглиж...

В Стара Загора например с европейски пари бе обновена цялостно сградата на общината, предстои да бъдат санирани инфекциозното и двете детски отделение на Университетската болница, както и сгарите на НАП и на МВР. Фирми от комплекса "Марица изток" използват помощта от Европа за обучение и прекфалификация на персонала си във връзка със зелената сделка.

"Данните показват, че европейското финансиране продължава да бъде важен инструмент за реализацията на проекти, насочени към местното развитие. Зад всеки договор стои конкретна идея и потребност - обновяване на инфраструктура, подобряване на условията в образователни и социални институции, подкрепа за бизнеса, модернизиране на производството и други дейности, които допринасят за развитието на населените места", коментира Радка Тилева, управител на Областния информационен център в Стара Загора.

Тази година Центърът отбеляза 15 години от създаването си. Той е безценен помощник на всички, които се стремят да получат европейско фининсиране за проектите си, като не спира да предоставя безплатна информационна, експертна и логистична подкрепа на заинтересованите от всичките 11 общини в област Стара Загора. Центърът е част от мрежата от 27 информационни офиса в страната и подпомага граждани, общини, бизнес, неправителствени организации, учебни и социални институции при намирането на информация за възможностите за европейско финансиране.